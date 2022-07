Mladé basketbalistky na ME ovládly skupinu smrti a jdou na Belgii

Tři zápasy, tři vítězství. České basketbalistky do 20 let prošly základní skupinou evropského šampionátu v maďarské Šoproni bez porážky. Na úvod zdolaly domácí Maďarky, následně si připsaly cenný skalp v podobě vítězství nad Francií a o třicet bodů přestřílely Nizozemsko. V osmifinále se střetnou s Belgií.

České basketbalistky na mistrovství Evropy do 22 let v Šoproni 2022 | Foto: Česká basketbalová federace

Valentýna Kadlecová o ME do dvaceti let 2022 | Video: Česká basketbalová federace

"První místo je nad naše očekávání. Doufám, že to tým nakopne do dalších bojů," věří trenérka reprezentace Romana Ptáčková.

Český národní tým basketbalistek do 20 let na mistrovství Evropy září. Přestože ho v úvodní fázi šampionátu čekaly velmi náročné soupeřky v podobě Maďarek, Francouzek a Nizozemek, výběr pod vedením trenérky Romany Ptáčkové dokázal všechna utkání ovládnout - 63:50, 59:54 a 78:48.

"Šly jsme do toho s tím, že nás čeká nejtěžší skupina," přiznává Valentýna Kadlecová. "Těžký začátek v podobě zápasu proti domácímu Maďarsku nám pomohl ukázat, jak jsme na tom. Pokračovaly jsme proti Francii, což byl rozhodně ještě náročnější zápas, a nakonec proti Nizozemsku, kdy už jsme bojovaly s velkou únavou, ale myslím, že jsme to zvládly dobře," ohodnotila osmnáctiletá hráčka Chomutova, jež proti Nizozemsku nastřílela 15 bodů a stala se nejlepší střelkyní zápasu. "S týmem jsme si řekly, že se vždy budeme soustředit na nadcházející zápas a nebudeme předbíhat. Myslím, že jsme nastavily laťku vysoko a doufám, že to takto dotáhneme do konce."

Už před závěrečným utkáním s Nizozemskem Češky věděly, že je první místo ve skupině nemine. "I přesto jsme do utkání chtěly jít s jasným cílem zvítězit, zároveň rozložit zátěž na celý tým. I střídající hráčky se do hry velmi dobře dostaly, a nakonec jsme zvítězily jednoznačným rozdílem," zhodnotila trenérka Ptáčková. "Francie a Maďarsko jsou neskutečně silné týmy, i Holanďanky ukázaly, že jsou typologicky těžkým soupeřem - podkošové souboje hráčky bolely, šly hodně do těla. První místo je super, nad naše očekávání."

V pondělí si hráčky užily volný den, dnes odehrají od 15:15 osmifinále proti Belgii. "Věřím, že jsme si stihly dostatečně odpočinout a zápas s Belgií zvládneme," říká před rozhodujícím duelem Kadlecová, kterou doplňuje také trenérka Ptáčková: "Ve skupině B byla favoritem Itálie, další tři týmy byly relativně vyrovnané. Na nás vyšla Belgie, kterou rozhodně nemůžeme podcenit. Já věřím, že do boje nastoupíme stejně soustředěné, s maximálním nasazením. Už jsem toho na ME zažila v mládežnických kategoriích poměrně hodně a vím, že uhnout, třebaže jen o deset procent se může vymstít a vůbec nic neznamená, že jsme vyhráli skupinu. Teď musíme svoji výkonnost potvrdit play off. Pavouka trenéři sledujeme, ale já vůbec nechci o tomhle mluvit, spekulovat, my se musíme čistě soustředit jen na naše výkony a následujícího soupeře."