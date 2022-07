Americká hvězda přiznala u ruského soudu pašování drog. Ale nebyl to úmysl, dušuje se

Letošní červen v centru Prahy byl pátý nejteplejší za posledních 248 let. Průměrná měsíční teplota v Klementinu se dostala na 22,3 stupně Celsia, což bylo o 2,7 stupně výš, než je červnový normál počítaný z let 1991 až 2020. Odchylka od dlouhodobého průměru z let 1775 až 2014 byla ještě vyšší, a to plus 4,2 stupně Celsia. Na webu o tom ve čtvrtek informoval Český hydrometeorologický ústav.

Nejvyšší průměrnou denní teplotu v letošním šestém kalendářním měsíci naměřili v centru Prahy 19. června. Měla hodnotu 30,2 stupně Celsia. Za nejvyšší červnovou teplotou, která kdy byla v Klementinu naměřena, zaostala o 1,1 stupně. Naopak nejchladnější byl letos 13. červen s průměrem necelých 17 stupňů.

Celkově se letošní červen v Klementinu zařadil mezi dvě procenta nejteplejších od roku 1775, uvedl meteorolog Pavel Jůza. Nejteplejší červen za posledních 248 let byl naměřen v roce 2019. Průměrná teplota v centru hlavního města se tehdy dostala na 24,5 stupně. Na druhém místě je červen roku 1811 s průměrnou teplotou 22,5 stupně Celsia. Na opačném konci žebříčku je červen 1923 s průměrnou teplotou 13,2 stupně.