Žebříček hvězd vyvolal naštvané reakce. Bývalé protihráče rozhádal hvězdný LeBron

Už teď je legendou. LeBron James bývá považován za talent, co se basketbalovými kvalitami nejvíce blíží jedinečnému Michaelu Jordanovi. Nedávno zveřejněný žebříček nejlepších hráčů celé historie však zaujal protichůdnými reakcemi Jamesových někdejších soupeřů - dle jedněch je současná hvězda Lakers nejlepším hráčem všech dob, druzí zase tvrdí, že nepatří ani do nejlepší pětice.

Jordan, kam se podíváte. Díky dokumentu The Last Dance se z basketbalu na čas stal nejsledovanější sport na zemi. Miliony lidí si každé pondělí připomínaly fenomenální výkony Chicaga z druhé poloviny devadesátých let a znovu se tak rozšířila otázka, kteří hráči legendární třiadvacítku doplňují v žebříčku největších basketbalistů světa.

Debatu otevřela televize ESPN, která na svém webu zveřejnila seznam 74 nejlepších hráčů všech dob. Mnoho fanoušků tím dokázala naštvat - například tím, že ve výběru zcela chybí desetinásobný člen All Star týmu hvězd Carmelo Anthony.

Řadu příznivců Kobeho Bryanta pak rozzlobilo, že nedávno zemřelý shooting guard je až na deváté příčce. První dvě místa jsou ovšem zcela dle očekávání - pozici zvanou GOAT (nejlepší hráč všech dob) obsadil Jordan, kterou následuje ikona probíhající dekády James.

Do diskuse o tom, kdo mezi největší figury elitní basketbalové ligy patří a kdo nikoliv, se následně zapojila celá řada expertů z řad bývalých hráčů. Mezi názory na dokonalou podobu top 5 či top 10 pak najdeme hned dva, které vybočují.

Autorem jednoho z nich je Kendrick Perkins, bývalý pivot Celtics. Dle někdejšího ligového mistra je totiž nejlepším hráčem všech dob nikoliv "MJ", ale právě LeBron. "Je to nejvšestrannější hráč, co kdy v lize hrál," vysvětluje.

"V NBA je sedmnáct sezon a devětkrát postoupil do finále. Více než padesát procent kariéry strávil ve finále. A nezačínejte s řečmi, že nemá zabijácký instinkt, jako měl Michael. Vyhrál dva tituly s Miami Heat, pak se vrátil domů a přivezl do Clevelandu trofej - přesně tak, jak předtím slíbil. A jakým stylem to dokázal! Porazil Golden State Warriors, tým s bilancí 73-9, jeden z nejlepších týmů historie. A ještě po úžasném comebacku, kdy prohrávali už 1:3," připomíná Perkins finále z roku 2016.

S ještě extrémnějším názorem však přišel Paul Pierce, shodou okolností Perkinsův dlouholetý parťák a spoluhráč. Ten ve svém žebříčku totiž Jamese nezařadil ani do první pětice. Tam dle něj patří kromě Jordana centr Lakers Kareem Abdul-Jabbar, Bill Russell, Magic Johnson a Kobe Bryant.

Ti všichni podle něj buďto pomohli vybudovat na zelené louce úspěšná mužstva, nebo alespoň skvěle navázali na týmy už vytvořené. "Nic takového jsme od LeBrona neviděli. Nepostavil žádný tým od základů," líčil bývalý basketbalista Bostonu.

Tenhle názor samozřejmě strhl bouři nesouhlasných reakcí a příznivci mají jasno - daleko více než cokoliv jiného z Pierce mluví zaujatost a osobní nevraživost. S Jamesem svedli nejeden boj, hned čtyřikrát se utkali v play off. Je navíc všeobecně známé, že nemají nejlepší vztahy. Nezařazení fenomenálního forvarda mezi pět nejlepších tudíž působí jen jako pomyslná tečka za vzájemnou animozitou.

Tak či tak, čas na nekonečné diskuse a porovnání neporovnatelného se fanouškům NBA chýlí ke konci. Liga se brzy znovu rozjede a ročník 2019/20 přeci jen pozná vítěze. A jestliže Jamesovi kritici rodákovi z Ohia vyčítají, že s finálovou bilancí tří triumfů a šesti proher se mezi ty nejlepší z nejlepších nemůže rovnat ani se sebelepšími osobními statistikami, má coby jediný aktivní hráč z top desítky dle serveru ESPN stále velkou šanci s tím něco provést. Začít může hned.