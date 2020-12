Chytila vši. Vyráběla dámu z chleba. Basketbalistka popsala bídu v běloruském vězení

Čekala na letišti a myslela na to, jak si v Řecku odpočine a zase trochu potrénuje kondici, když ji přišli zatknout. Běloruská basketbalistka Jelena Levčenková přiznala, co prožívala ve vězení, kam se dostala kvůli tomu, že demonstrovala proti výsledkům prezidentských voleb v zemi.

Čtyři roky hrála zámořskou WNBA, je jednou z největších hvězd běloruské reprezentace, zářila na MS i na olympiádě. I proto chtěla využít síly svého jména a veřejně vyjádřit názor.

Levčenková se v září zúčastnila dvou demonstrací proti autoritářskému režimu v Bělorusku. Proti prezidentu Alexandru Lukašenkovi se vymezila i na sociálních sítích. "Chceme čestné volby, nás nezlomíte," napsala sedmatřicetiletá basketbalistka například na Instagram.

A tak se ji běloruský režim zlomit pokusil. Když na letišti čekala na odlet za dovolenou, přišli ji "Lukašenkovi muži" zatknout. Ve zrychleném řízení vyfasovala 15 dní ostrého vězení.

Nyní se po více než měsíci od propuštění odhodlala k většímu rozhovoru o útrapách, které jí půl měsíce života za mřížemi přinesly.

"Pořád tak nějak trávím, co se stalo. Když si vybavím to zatčení, přijde mi to jak zpomalená scéna z filmu. Tak nějak čekáte, že si přijdou i pro vás, když vidíte, jak zavírají desítky tisíc lidí. Ale doufáte v dobro, že budete mít šanci se hájit, to ale nepřišlo," uvedla v rozhovoru pro polský zpravodajský server Onet.pl.

Žádné VIP zacházení ji nečekalo, dostala se do cely v minské věznici Okrestina, kde nepanovaly zrovna příjemné podmínky.

"Všechno, na co máte nárok, vám seberou. Nemůžete se vykoupat, záchod nesplachuje, spíte na železném roštu. Museli jsme si pod sebe dávat vrstvu novin a veškeré oblečení, co jsme u sebe měli, abychom se vyspali," líčila Běloruska, která v Polsku hrála za Gorzów Wielkopolski nebo Wislu Krakov.

Dvoumetrová pivotka obývala malou celu se čtyřmi dívkami. Prostoru tak nebylo příliš.

"Kolik hněvu v sobě musíte mít, abyste dívky uvrhli do takového prostředí. Bylo to psychicky náročné. Vyrobily jsme si alespoň dámu z chleba, zpívaly písničky, abychom to přežily," uvedla.

Nejhorší na pobytu za mřížemi prý byla absence hygieny. "Dostala jsem vši. Nemohla jsem se umýt. Celou svou kariéru jsem zvyklá pravidelně cvičit, ale tady jsem se nemohla zpotit, jinak bych mohla i prochladnout," vysvětlila členka All Star Teamu na MS 2010.

To se jí nejspíš stalo osudným i při nákaze koronavirem, brzy po propuštění měla pozitivní test.

"Lukašenko v nákazu nevěří, zavírá lidi hromadně do cel, ale nikoho z nich netestuje. Je to bazar plný virů," dodává Levčenková.

Ještě než se u ní projevily účinky nákazy koronavirem, stihla odcestovat do Řecka, kde strávila karanténu a snaží se uzdravit fyzicky i psychicky.

"Hned, jak jsem se dostala ven, mí blízcí mě informovali, jaké mělo mé zatčení ohlas ve sportovním světě. Postavily se za mě i hráčky, se kterými jsme byly dlouhá léta rivalky. To je úžasné. Musíme v odporu pokračovat a být ještě hlasitější," neztrácí kuráž basketbalistka.