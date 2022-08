Tradiční držáci v akci. Je to česká parketa, popisuje oštěpařka. Ostatní až moc tlačí

Česká atletika již tradičně vyhlíží s velkým očekáváním závěr mistrovství Evropy, kdy jsou na programu finále oštěpařek a oštěpařů. V Mnichově prošli z kvalifikace všichni Češi, a proto obsadí rovnou čtvrtinu startovního pole. Reprezentantka Irena Gillarová vysvětluje, proč právě tato disciplína drží při životě jinak vadnoucí medailovou žílu tuzemské atletiky.

Od roku 2017 získala česká atletika na velkých akcích pod otevřeným nebem celkem deset medailí. Sedm z nich zajistili oštěpaři či oštěpařky, a tak se od nich očekává atak na nejvyšší příčky i na ME v Mnichově.

Tím spíš, když z kvalifikace žen prošlo do finále kompletní trio Barbora Špotáková, Nikola Ogrodníková a Nikol Tabačková. A rovněž všichni tři čeští muži Jakub Vadlejch, Vítězslav Veselý a Martin Konečný dokázali postoupit.

"Mám z toho hroznou radost. Ukazuje to na skvělou práci našeho trenéra Jana Železného," říká další reprezentantka Irena Gillarová, dříve Šedivá, která házela finále evropského šampionátu před čtyřmi lety v Berlíně a také na mistrovství světa 2019 v Dauhá.

Proč je zrovna oštěp pro Čechy tak úspěšný? "Jedním z faktorů je ta ohromná tradice. Pro mě bylo jednoduché vybrat si oštěp, když jsem viděla, co mají za sebou Bára Špotáková nebo Jan Železný," odpovídá třicetiletá atletka, laborující s natrženým zadním stehenním svalem.

"V oštěpu je potřeba skloubit fyzickou sílu se šikovností, ale také mnoha dalšími atletickými schopnostmi. Podobně jako ve víceboji. Proto myslím, že je to česká parketa," pokračuje Gillarová.

Ogrodníková, Tabačková a Gillarová na společné fotografii:

"Některé ostatní světové týmy se snaží házet hlavně na sílu, kdežto my s trenérem děláme milion jiných věcí. Sedí nám to a pak se to promítá ve výsledcích," míní žena s osobním rekordem 61,32 metru.

Za zmiňovanou dobu posledních pěti let Špotáková vyhrála MS 2017, Vadlejch tam byl druhý a Petr Frydrych na třetí pozici. O rok později se zase Ogrodníková stala vicemistryní Evropy. Vloni na olympiádě zazářil Vadlejch stříbrem a Veselý bronzem. A před měsícem na MS v Eugene bral Vadlejch ještě jeden bronz.

Gillarová byla před čtyřmi lety na ME v Berlíně sedmá, ve finále viděla stříbrnou radost krajanky Ogrodníkové. Na MS 2019 v Dauhá doplnila trojici ve finále ještě Špotáková, ale tam se Češkám nedařilo. Ani jedna neprošla do osmičky, která zajišťuje čtvrtý, pátý a šestý hod.

"Berlín byl můj nejhezčí závod za dlouhou dobu. Diváci v Německu opravdu umí fandit, byla skvělá atmosféra. V Dauhá jsme byly v euforii z postupu všech tří do finále, jenže to nám tolik nesedlo. Chyběla energie, nějak nám to proklouzlo mezi prsty," vzpomíná Gillarová.

Letos chybí na ME favoritky Maria Andrejczyková z Polska či domácí Christin Hussongová. Šanci na medaili má tak podle Gillarové mnoho závodnic včetně Češek.

"Skoro každá z finalistek dokáže hodit k 60 metrům, bude to vyrovnané. Není tam ale tolik holek, které by byly zvyklé na velká finále. O to více doufám, že to tam právě naše holky pošlou," věří česká oštěpařka.

Tabačková hodila v kvalifikaci 57,54, Ogrodníková 57,82 a Špotáková 60,75 metru. Vítězka Liveta Jasiunaitéová z Litvy byla delší pouze o metr a deset centimetrů. To mužskou kvalifikaci opanoval Vadlejch pokusem dlouhým 81,81 metru a obecně je považován za favorita číslo jedna.

Ženy mají finále na programu dnes ve 20:25, muži zítra od 19:50. Jak závody podle Gillarové dopadnou?

"Šest medailí pro Česko," směje se atletka. "Je to trenérův velký sen, aby byly stupně vítězů jednou obsypány jen Čechy. Moc bych mu přála, ať to někdy vyjde," dodává. Reálně budou i dva cenné kovy velkým úspěchem.

A do boje o medaili by se dnes ráda zapojila i štafeta čtvrtkařů, která se na šampionátu blýskla vyhraným rozběhem. Finále ji čeká ve 21:15.