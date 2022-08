První medaile z mistrovství Evropy. Koulař Staněk v Mnichově vybojoval bronz

Bývalý osobní advokát exprezidenta Donalda Trumpa Rudy Giuliani čelí trestnímu řízení v Atlantě, podle listu The New York Times to uvedli jeho právní zástupci. Předmětem vyšetřování je údajné zasahování do voleb Trumpem a jeho poradci. V případu bude svědčit i republikánský senátor Lindsey Graham.

Giuliani jako Trumpův osobní advokát usiloval o to, aby se prezident po prohraných prezidentských volbách v roce 2020 udržel u moci. Ústřední postavou vyšetřování vedeného okresní státní zástupkyní Fani T. Willisovou se Giuliani stal toto léto.

Vyšetřovatelé před několika týdny vyslýchali svědky ohledně Giulianiho vystoupení v prosinci 2020, kdy advokát před zákonodárnými výbory "strávil hodiny servírováním nepravdivých konspiračních teorií o tajných kufřících plných demokratických hlasů a o vadných hlasovacích zařízeních," uvádí NYT.

Giuliani má před velkou porotou u atlantského soudu vystoupit ještě dnes. Jeho právní zástupce Robert Costello uvedl, že Giuliani se pravděpodobně při dotazování odkáže na advokátskou povinnost mlčenlivosti. "Pokud si tihle lidé myslí, že (Giuliani) bude mluvit o konverzacích mezi ním a prezidentem Trumpem, jsou naprosto mimo," řekl Costello.