Ingebrigtsen zopakoval na ME zlatý double, výškař Štefela skončil sedmý

Norský fenomén Jakob Ingebritsen zopakoval na mistrovství Evropy běžecký double, který předvedl před čtyřmi lety v Berlíně

Český výškař Jan Štefela na ME v atletice 2022 v Mnichově | Foto: Reuters

Norský fenomén Jakob Ingebritsen zopakoval na mistrovství Evropy běžecký double, který předvedl před čtyřmi lety v Berlíně. Po triumfu na 5000 metrů ve čtvrtek ovládl jednadvacetiletý běžec i patnáctistovku v rekordu šampionátu 3:32,76. Jediný český zástupce v deštivém finálovém programu Jan Štefela obsadil ve výšce sedmou příčku výkonem 218 centimetrů.

Ingebritsen se po startu zařadil na konec dvanáctičlenného pole, ale už v polovině prvního kola převzal vedení, které do konce závodu nepustil. V cílové rovince měl výrazný náskok před Britem Jakem Heywardem. Rekord šampionátu, který od Helsinek 1994 držel Španěl Fermín Cacho, překonala norská hvězda o 2,51 sekundy.

Po světovém stříbru na 1500 m získal Ingebritsen evropský titul. Jeho přemožitel z MS v Eugene Brit Jake Wightman na šampionátu v Mnichově patnáctistovku neběžel, dal přednost závodu na 800 metrů.

Jednadvacetiletý Štefela skočil na první pokus základní výšku 218 cm, což se dalším pěti výškařům nepovedlo. Nevadil mu ani odklad soutěže kvůli počasí.

"Když jsme začínali a rozeskakovali jsme se, tak nás hned odvedli kvůli dešti. Šli jsme se schovat, zhruba po půlhodině nás přivedli zpátky na plochu, takže jsme se znovu rozcvičovali a rozeskakovali. Bylo to náročné a ubyly mi nějaké síly, ale 218 jsem skočil na první pokus a jsem spokojen," radoval se loňský mistr Evropy do 23 let.

Litoval, že neuspěl na 223 centimetrech, kde byl jeho druhý pokus hodně nadějný. "Asi začnu nosit takové ty elastické trenky. Byl to kousek, štěstí chybělo," poznamenal. Titul získal olympijský vítěz Ital Gianmarco Tamberi, který jako jediný překonal 230 centimetrů.

V dálce nepotvrdila pozici úřadující olympijské i světové šampionky Malaika Mihambová. Domácí hvězda získala stříbro za 703 centimetrů. O tři centimetry ji překonala Srbka Ivana Vuletová, která získala druhý evropský titul po triumfu v Amsterdamu 2016.

Zlato v hodu kladivem obhájil Polák Wojciech Nowicki, který zvítězil nejlepším světovým výkonem roku 82,00 metrů. Olympijský šampion z Tokia se posunul na první místo v předposlední páté sérii. Přes 80 metrů už hodil jen druhý Maďar Bence Halász. Vítězkou závodu na 5000 metrů se stala domácí Konstanze Klosterhalfenová.

Sedmiboj, který třemi přešlapy v dálce skončil pro Dorotu Skřivanovou, ovládla stejně jako před čtyřmi lety v Berlíně favorizovaná Belgičanka Nafissatou Thiamová. Dvojnásobná olympijská vítězka a mistryně světa získala 6628 bodů.

Mistrovství Evropy v atletice v Mnichově:

Finále:

Muži:

1500 m: 1. J. Ingebrigtsen (Nor.) 3:32,76, 2. Heyward (Brit.) 3:34,44, 3. M. García (Šp.) 3:34,88, 4. Arese (It.) 3:35,00, 5. Stonier (Brit.) 3:35,97, 6. G. García (Šp.) 3:37,40.

Výška: 1. Tamberi (It.) 230, 2. Potye (Něm.) 227, 3. Procenko 227, 4. Doroščuk (oba Ukr.) 223, 5. Carmoy (Belg.) 223, 6. Przybylko (Něm.) 223, 7. Štefela (ČR) 218.

Kladivo: 1. Nowicki (Pol.) 82,00, 2. Halász (Maď.) 80,92, 3. Henriksen (Nor.) 79,45, 4. Fajdek (Pol.) 79,15, 5. Kochan (Ukr.) 78,48, 6. Frantzeskákis (Řec.) 78,20.

Ženy:

5000 m: 1. Klosterhalfenová (Něm.) 14:50,47, 2. Canová (Tur.) 14:56,91, 3. McColganová (Brit.) 14:59,34, 4. Kosterová (Niz.) 15:03,29, 5. Markovcová 15:08,75, 6. Thackeryová (obě Brit.) 15:08,79.

Dálka: 1. Vuletaová (Srb.) 706. 2. Mihambová (Něm.) 703, 3. Sawyersová (Brit.) 680, 4. Bechová-Romančuková (Ukr.) 676, 5. Iapichinová (It.) 662, 6. Sagniaová (Švéd.) 661.

Sedmiboj: 1. Thiamová (Belg.) 6628 b. (100 m př.: 13,34 - výška: 198 - koule: 14,95 - 200 m: 24,64 - dálka: 608 - oštěp: 48,89, 800 m: 2:17,95), 2. Suleková (Pol.) 6532 (13,94 - 189 - 14,18 - 24,54 - 655 - 42,86 - 2:09,49), 3. Kälinová (Švýc.) 6515 (13,23 - 174 - 13,56 - 24,14 - 673 - 46,72 - 2:13,73), 4. Vidtsová (Belg.) 6467, 5. Krizsánová (Maď.) 6372, 6. Schäferová (Něm.) 6223, …Skřivanová (ČR) nedokončila (13,92 - 177 - 13,24 - 24,45 - bez výkonu).

Rozběhy a kvalifikace:

Muži:

200 m: 1. Desalu (It.) 20,46, …12. Jirka 20,84 - postoupil do semifinále, 18. Polák 20,94, 22. Kubelík (všichni ČR) 21,25 - nepostoupili; semifinále: 1. Hughes (Brit.) 20,19, …17. Jirka 20,80 - nepostoupil do finále.

800 m: 1. Wightman (Brit.) 1:45,94, …25. Šnejdr (ČR) 1:48,16 - nepostoupil do semifinále.

400 m př. - semifinále: 1. Warholm (Nor.) 48,38, …17. Müller 49,78, 21. Tuček (oba ČR) 50,32 - nepostoupili do finále.

Tyč: 1. Collet (Fr.), Koppelaar (Niz.), Lita Baehre a Zernikel (oba Něm.) všichni 565.

Ženy:

200 m: 1. Williamsová (Brit.) 22,92, …23. Hofmanová (ČR) 23,73 - nepostoupila do semifinále; semifinále: 1. Asherová-Smithová (Brit.) 22,53.

800 m: 1. Krolová (Ukr.) 2:00,89.

400 m př. - semifinále: 1. Bolová (Niz.) 53,73, …11. Jíchová (ČR) 55,48 - nepostoupila do finále.

3000 m př.: 1. Gegaová (Alb.) 9:30,93.

Oštěp: 1. Jasiunaiteová (Lit.) 61,85, …3. Špotáková 60,75, 8. Ogrodníková 57,82, 11. Tabačková (všechny ČR) 57,54 - postoupily do finále.