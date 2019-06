S RunCzech již v Česku běželo přes milion lidí. Zde je program či příběhy běžců

S RunCzech dnes lidé běhají po celé České republice a na dvou nádherných běžeckých akcích v Itálii. Skládáme tratě pro každého – od tříkilometrových nesoutěžních běhů až po maraton pro ty nejvytrvalejší. To jsou důvody, proč se našich závodů od prvního ročníku Maratonu Praha v roce 1995 až po současnost účastnilo již přes neuvěřitelných 1 000 000 běžců. Milion, který není jen obyčejné číslo, ale nese s sebou více než milion pohnutek k běhu a více než milion úžasných příběhů a lidských osudů...

All Runners Are Beautiful

All Runners Are Beautiful je náš způsob, jak přivítat všechny – a opravdu myslíme všechny – ve strhujícím běžeckém světě. Ve světě zdravého životního stylu, zábavy a přátelství. Je to hold každému, kdo se o sebe stará natolik, aby mu stálo za to každé ráno utáhnout tkaničky běžeckých bot, a sám sobě si slíbí, že bude zase o trochu lepší.

Právě tohle je pravé vítězství, to v našich myslích. Nemusíme nutně vyhrát přímo na trati. Samotná snaha a chtít si to užít úplně stačí. All Runners Are Beautiful vypovídá o tom, jak vnímáme běh. Vypráví příběhy. Může být osobní výzvou na závodě nebo pomalým během skrz ranní podzimní les. Běhání je radost, o tom to celé je. A každý – ať už mladý, starý, velký, hubený, pomalý nebo rychlý – kdo má chuť být součástí tohoto perfektního a nádherného sportu, je vítaný. Je milovaný. Je krásný.

