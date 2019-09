Běhejte s parťáky. Mattoni FreeRun čeká na vás

Chcete běhat, ale nechcete na to být sami? Je tu pro vás Mattoni FreeRun, který v mnoha městech sdružuje skupiny hobby běžců i úplné začátečníky pod vedením zkušených koučů. Přečtěte si, kdo jsou a jak v Česku přátelské běhající party fungují.

Proč běhat sám, když sportování v partě je mnohem větší zábava! Mattoni FreeRun spojuje obojí. Na krásných tratích si zlepšíte výkonnost a ještě potkáte spoustu nových přátel sdílející stejnou vášeň. Naše běžecké skupiny jsou otevřené úplně všem běžcům i lidem, co začínají. Rádi Vám pomůžeme se začátky a nastavíme trénink vašim potřebám a možnostem. Zlepšíte si však nejen kondici, ale nastartujete mysl, proběhnete se na místech, která jste ještě nenavštívili, a tou největší motivací bude uběhnout vzdálenosti s Vašimi parťáky v podobném čase.



Motivátory, supervizory tréninku a hlavně kamarády do nepohody Vám budou i naši kouči mnohdy certifikovaní Českým atletickým svazem. Běh je pro ně srdeční záležitostí a život si bez něj už nedokáží představit. Proto se neustále vzdělávají a prohlubují si znalosti o běhání a fungování lidského těla.

Běhání nedělá rozdíly. Nekouká na pohlaví, národnost, vyznání, povolání, ba ani na věk. Tam na trati jsme totiž všichni stejní. Je nejdostupnějším sportem na světě. Stačí jen pohodlný běžecký outfit podle Vašeho gusta a rychlé tenisky. Nazujte je a vyražte za námi. Jsme v každém větším městě a můžete si zaběhat na 85 okruzích po celém Česku od Chebu až po Třinec.

Zdeňka z Mladé Boleslavi přesně takto s FreeRunem začala. Tenisky si koupila, ale čtyři roky na ně usedal prach. Až jednoho dne potkala kouče Marka a ze zvědavosti se k ostatním připojila. "Nejdřív jsem se ostýchala a i trochu bála, že nebudu stíhat jejich tempo, budu pořád poslední a po chvilce odpadnu. Ale jednou ve středu jsem se odhodlala a s FreeRunem vyběhla. Překvapilo mě, jak je celá skupina super a běželo se mi s nimi skoro samo. Tenkrát jsem ještě říkala, že běhání je fajn, ale rozhodně se nikdy nebudu účastnit žádného závodu. A jak to dopadlo po pár týdnech? Přihlásila jsem se na svůj první závod a postupně jsem přidávala další a další. A teď se těším na každou středu, kdy můžu s FreeRunem vyběhnout, protože se ze mě stal také "blázen" do běhání," říká Zdeňka.

Mattoni FreeRun pomyslně zachránil životní osud i dalšímu běžci. Michal z Prahy je epileptik. Po záchvatu se vzdal alkoholu i cigaret a vybral si běhání s partou stejně zapálených lidí jako svůj nový životní styl. A ještě se coby atlet ohromně zlepšil.

"Už to bude skoro rok, co běhám s Holkama z plakátu, jak si říkají na Instagramu. Moje kondička šla neuvěřitelně nahoru. Je to i tím, že pro nás připravují velmi rozmanité tréninky, rovinky, tempíčka, okruhy, různé pyramidy vzdáleností atd. Jednou za čas i longruny. Někdy je to náročné, ale při závodech se vám to vrátí," rozpovídal se a těší se na další přírůstky do rodiny FreeRun běžců. "Kdo by chtěl, přidejte se k nám. Nic vás to nestojí, jen trochu odvahy a překonání výmluv, proč to nejde. Jde to! Pokud člověk jen trochu chce, zvládne to. Takže, s kým se uvidíme ve čtvrtek," usmívá se.

Už se těšíte, až za nimi vyběhnete? Nemusíte běhat jako světový rekordman, abyste se cítili lépe a potkali další spřízněné duše se stejným příběhem jako je ten Váš. Pojďte si zaběhat s někým podobným jako je Zdeňka a Michal. Parta nadšenců s pohodovými kouči Vás mezi sebe ráda přijme.

Takže v úterý, ve čtvrtek, nebo je lepší pátek? Najděte si je na www.runczech.com/freerun nebo přímo v mobilní aplikaci RunCzech a vyběhnete společně na trať. Je to na Vás! :)