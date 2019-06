Vrabcová si prošla peklem. Z deprese jsem jela i cyklistický závod, říká běžkyně

před 19 hodinami

Kvůli problémům s achillovkami nestartovala na žádném závodě od loňského podzimu, dlouhá zdravotní pauza ji ničí. Teď už však běžkyně Eva Vrabcová Nývltová poctivě rehabilituje a věří, že to nejhorší má za sebou.

Jak to vypadá s vašimi achillovkami?

Achillovky jsou snad stabilizované, zánět je zaléčen, ale úplně v pořádku nejsou. Musím hodně opatrně začínat. V současnosti chodím dvakrát týdně na hodinku klusat a postupně zkouším, co si mohu dovolit. Trénink ale doplňuju kolečkovými lyžemi, plaváním, jízdou na kole.

Jaký je plán návratu k běhání? Máte představu, které závody letos ještě stihnete?

Nechci nic uspěchat, takže nic neplánuju. Půlmaraton v New Yorku pro mě byl hrozná zkušenost, takže to nechci zopakovat. Uvidíme jak, to půjde.

Co vás mrzí nejvíc? Boston?

To se takhle asi říct nedá. Samozřejmě Boston je legendární a mrzí moc. Nicméně já miluju RunCzech závody, takže mě mrzí celá jarní sezona.

Mimochodem - loni jste vyhrála hned premiérový závod EuroHeroes, který patří do zmiňované série. Co říkáte nové iniciativě?

Pro mě to byl neuvěřitelný, nádherný zážitek. Zvítězit na tak velkém a krásném závodě je pro mě obrovská pocta, takže se mi tento projekt moc líbí. Je to o něčem jiném bojovat o vítězství, než se pouze snažit porazit alespoň nějaké Afričanky. Myslím, že to má velký význam i pro mladé evropské závodníky a velká motivace do tréninku. Mohla by to být jedna z cest, jak zlepšit výkonnost Evropanů a třeba jednou budeme moci rovnocenně bojovat po boku s nejlepšími běžci světa. Vzájemná soutěživost a touha zvítězit a zlepšovat se by mohla pomoci k růstu výkonnosti.

Je to pro vás plus, že najednou vítězíte a nedobíháte až za africkými běžkyněmi? Protínáte pásku? Slyšíte hymnu?

Je to obrovské plus. Ty pocity ani nelze popsat slovy. Moje maminka měla sen, že uslyší, jak mi na nějakém závodě hrají hymnu. Jsem moc šťastná, že se mi podařilo jí tento sen splnit. Ale myslím, že ani jednu nenapadlo, že to bude na běžeckém závodě a už vůbec ne, na tak věhlasném! Navíc závod s Gold Label!

Jste o to nervoznější před závodem?

Nervoznější ani ne. Já před běžeckými závody nervozní nebývám. Užívám si to. Běh je pro mě svoboda, vášeň a radost (teda pokud nemám bolavé achillovky a nemůžu běžet "normálně") Nicméně přiznávám, že trošičku tlak na sebe cítím. Je to přece jen trochu jiná pozice.

V jaké fázi rehabilitace momentálně jste?

Poctivě cvičím, chodím na rehabilitace a pomaličku se vracím k tréninku. Teď už musím být jen trpělivá.

Jak snášíte závodní pauzu? Čemu se věnujete, když máte volný čas?

Nesnáším to. Závody mi obrovsky chybí. Dokonce jsem jela jeden cyklistický, abych trochu zmírnila depku. Ale jinak je to boj. Nikdy jsem neměla na nic jiného čas než na tréninky, regeneraci,…. Učím se žít "normální život". Našla jsem si nového koníčka - jezdím na koni. To je zatím jediné, co mě opravdu baví. Jinak trávím čas péčí o domácnost (to mě teda moc nebaví) a věnuju se Bellče (fenka samojeda ). Trávíme spolu teď hodně času alespoň na procházkách.

Plánujete v zimě alespoň lyže?

Závody určitě ne, ale tréninkově rozhodně ano. I teď jezdím na kolečkových lyžích. Snažím se udržet co nejvíce fit, ať je návrat co nejlepší.