Rosolová po ostrém souboji na ME skončila v nemocnici, soupeřku diskvalifikovali

Denisa Rosolová končí na halovém mistrovství Evropy už v rozběhu. Na hladké čtvrtce se při seběhu dostala do kolize se soupeřkami, po které nepříjemně upadla. Rosolová se po pádu endokázala sama zvednout a z haly ji odnesli na nosítkách. Ze záběrů televizních kamer se zdálo, že upadla bokem na startovací zařízení vedle trati. Zuzana Hejnová ze svého rozběhu postoupila bez problému.

Bělehrad - Hodně tvrdým pádem skončilo pro českou atletku Denisu Rosolovou halové mistrovství Evropy, které o tomto víkendu hostí srbský Bělehrad.

Čerstvá mistryně republiky se v pátém rozběhu na 400 metrů při seběhu dostala do kolize s Florií Geuiovou a tvrdý souboj o první místo nakonec odnesla pádem. Při něm se podle televizních záběrů narazila bokem na techniku vedle trati.

Otřesenou Rosolovou, která se po pádu nedokázala sama zvednout, nakonec lékaři z trati odnesli za potlesku tribun na nosítkách. Halová mistryně Evropy z roku 2011 po ošetření na stadionu odjela s českým lékařem Jiřím Neumannem do bělehradské nemocnice.

Francouzská atletka Floria Gueiová byla následně za kolizi s českou běžkyní diskvalifikována.

Hejnová si došla suverénně pro postup

Zuzana Hejnová na stejné trati postoupila bez problémů, když si ve svém rozběhu bez problémů pohlídala první místo. Do cíle nakonec doběhla s časem 53,26 sekundy a prošla do dalšího kola jako druhá nejrychlejší.

"Bylo to na pohodu, pošetřila jsem síly a povedlo se mi to," řekla. Minulý týden byla unavená, ale už si odpočinula a cítí se dobře. "Věřím, že lehce postoupím do finále a pak poběžím to, na co mám," doufala.

Předčila ji jen Léa Sprungerová ze Švýcarska (52,55), která také vede před českou běžkyní letošní evropské tabulky. Lepší čas měla i vítězka pátého běhu Floria Gueiová z Francie, ta ale byla posléze patrně kvůli kolizi s Rosolovou diskvalifikována.

Semifinále je na programu v 17:45, o medaile se poběží v sobotu večer.

