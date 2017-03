Rosolová neměla do skrumáže chodit, tvrdí Formanová. Ale Francouzka překročila hranici

před 13 minutami

Podle bývalé české atletky Ludmily Formanové byla páteční kolize Denisy Rosolové v rozběhu hladké čtyřstovky na HME v Bělehradě vinou Francouzky Florie Geuiové, jejíž postrčení české reprezentantky překročilo únosnou mez.

Praha - Hodně nešťastně začalo halové mistrovství Evropy pro českou atletku Denisu Rosolovou, když se v pátečním rozběhu na 400 metrů dostala do kolize s Florií Geuiovou, upadla a musela na vyšetření do nemocnice.

"V hale se některé běžecké disciplíny stávají kontaktním sportem. A patří k nim především čtyřstovka. Chce to při seběhu být první, na což asi Rosolová neměla, ale pak to chtělo raději do skrumáže nechodit," okomentovala incident pro Aktuálně.cz bývalá česká atletka, půlkařka Ludmila Formanová.

"Přitom má v tomto směru už smutné zkušenosti, už se jí stalo něco podobného," připomněla někdejší halová mistryně světa i Evropy podobnou nehodu Rosolové před třemi lety v Sopotech, po které měla atletka zlomenou čéšku.

Brutto incidente per Denisa Rosolová, sgambettata in qualificazione 400 mt. agli Europei Indoor #Belgrade2017 🇷🇸 pic.twitter.com/M8G2PkZhJl — Eurosport IT (@Eurosport_IT) March 3, 2017

Čerstvá mistryně republiky tentokrát v Bělehradu běžela do zatáčky v těsném kontaktu s dalšími třemi závodnicemi a náskok měla na prvním místě jen nepatrný. Francouzka se o ni v kritické chvíli opřela loktem.

"Těžko říci z mého pohledu na adresu Francouzky. Zřejmě její šťouchnutí loktem překročilo přijatelnou hranici a byla určitě správně diskvalifikovaná," prohlásila Formanová. To ale ještě bývalá skvělá půlkařka nevěděla, že po protestech francouzské výpravy jury diskvalifikaci zrušila.

Sama bývalá atletka by se raději podobným strkanicím vyhnula. "Vždy jsem se o to snažila a měla jsem i štěstí, že se mi nikdy nic nestalo. Byla jsem však svědkem i ošklivých pádů, takže dnešní smutný příběh Rosolové není ničím výjimečným. Snad její zranění nebude vážné," uvedla.

A zdá se, že se její přání vyplní. Rosolová si po pádu stěžovala na bolesti břicha, hrudníku i hlavy, po vyšetřeních ji ale s pouhými pohmožděninami lékaři z bělehradské vojenské univerzitní nemocnice propustili.

