Mistrovství bez české šampionky. Běžkyně Mezuliáníková nepojede kvůli zranění na HME

Běžkyně Diana Mezuliáníková se nezúčastní halového mistrovství Evropy v atletice. Čerstvá domácí šampionka na trati 1500 metrů neodcestuje do Bělehradu kvůli únavové zlomenině nohy. Oznámil to Český atletický svaz. Čtyřiadvacetiletá závodnice Olympu Praha splnila limit pro účast na HME hned na třech tratích (800, 1500 a 3000 metrů). V srbské metropoli se chystala startovat na patnáctistovce, na níž jí patří desáté místo v letošních evropských halových tabulkách. Český tým nyní tvoří 25 atletů. Z původní nominace vypadl už v pondělí také druhý náhradník do čtvrtkařské štafety Michal Desenský, jehož nominaci neschválila evropská federace.

