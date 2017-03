Kratochvílová před halovým šampionátem věří v Maslákovo zlato. Slušné šance má i Hejnová

před 44 minutami

Od pátku do neděle se v Bělehradě koná halové mistrovství Evropy v atletice, kterého se zúčastní 26 českých reprezentantů. Legendární atletka Jarmila Kratochvílová věří, že hned několik svěřenců šéftrenéra Tomáše Dvořáka najde cestu na stupně vítězů. "Dokonce si myslím, že mezi cennými kovy nebudou chybět ani ty nejcennější," řekla úvodem rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Zlatou medaili z pražského šampionátu před dvěma lety bude na čtyřstovce obhajovat Pavel Maslák. Myslíte si, že je největším favoritem?

Především je výraznou postavou halové atletiky a do Bělehradu se vydal plný zdravého optimismu. Věří si, což je moc důležité. Určitě je dobře připraven, a proto si myslím, že pro některou z medailí si doběhne. A nepřekvapilo by mě, kdyby byla zase ze zlata. Mimo jiné i proto, že zatím se letos v Evropě neobjevila žádná výrazná čtvrtkařská osobnost.

Hejnová naopak moc zkušeností s vystoupením v hale nemá. Navíc v programu není její disciplína s překážkami. Řadíte i Zuzanu mezi kandidáty na některou medaili?

Na víkendovém mistrovství republiky skončila v běhu na 200 metrů sice až třetí, ale to není nic důležitého. Její trať je dvojnásobně dlouhá a v ní je v letošní sezoně druhou nejrychlejší Evropankou. Pod novým koučem se jí daří a má velké běžecké zkušenosti. Proto i její šanci na některý z cenných kovů vidím reálně.

Adam Sebastian Helcelet na domácím šampionátu vylepšil svůj osobní rekord na 6188 bodů a v sedmiboji se zařadil dokonce na druhé místo ve světových tabulkách. Čili další medailová naděje?

Jde výkonnostně nahoru a v řadě disciplin cítí ještě rezervy. Každý víceboj je však i o štěstí. Stačí jedna "minela" a je po naději. Přiznává svoji slabinu ve vrhu koulí, kterou asi ani v Bělehradě nepošle moc daleko. Ale třeba i jeho největší soupeři mohou v některé disciplíně podat slabší výkon, nemusí se jim všechno podle představ podařit. Ano, i Helcelet je pro mě kandidát na přední umístění.

Na šampionátu se představí dva čeští koulaři. Jaké jim dáváte šance?

Je to výhoda, že předepsaný limit splnil Tomáš Staněk i Ladislav Prášil, mohou si vzájemně pomáhat. Staněk sice na mistrovství republiky pro zranění chyběl, takže půjde o to, aby se u něj negativně neprojevila tréninková přestávka. Čekám velkou bitvu, v níž každý centimetr může hrát velkou roli. Bylo by skvělé, kdyby se Prášilovi podařilo obhájit předloňský bronz z Prahy.

Komu věříte, že se protlačí mezi finálovou elitu?

Především tyčkaři Janu Kudličkovi, který díky svým nemalým zkušenostem dokáže zvládnout i dramatický průběh ve velkých závodech. Je v jeho silách, aby ve finále postoupil hodně vysoko. Můj obdiv patří velkému bojovníkovi Petru Svobodovi, který se po obrovských zdravotních problémech vrátil na překážkovou dráhu a udivuje výbornými časy. Jednu velkou výhru už vlastně může slavit. Je to po dlouholetých problémech báječná psychická pohoda. I jemu by slušela účast ve finále. Na pozici kolem šestého místa může myslet také běžec na středních tratích Filip Sasínek. Už něco zažil, včetně nepříjemných "halových strkanic".A vydařené vystoupení se může podařit i výškařce Michaele Hrubé, i když po nedávné změně trenéra vrcholnou formu ještě nemá.

Co byste řekla na adresu těch ostatních atletů?

Účast na mistrovství Evropy je pro každého velice užitečná a i když třeba stupně vítězů uvidí jen z dálky, tak by měli co nejlepšími výkony potvrdit, že jejich nominace na šampionát nebyla náhodná. Je samozřejmě škoda, že kvůli zranění zůstali doma mílař Jakub Holuša a tyčkařka Jiřina Ptáčníková. Je však dobře, že dali přednost stoprocentnímu vyléčení, aby se mohli dokonale připravit na letošní vrchol atletické sezony, kterým je mistrovství světa v Londýně.

