Atleti se vracejí mezi elitu. Čtvrtkaři přispěli k postupu štafetovým rekordem

Čeští atleti se vracejí do elitní skupiny mistrovství Evropy družstev. V Kluži vyhráli 1. ligu a do superligy jim pomohlo mimo jiné vítězství mužské čtvrtkařské štafety v českém rekordu. Jan Tesař, Pavel Maslák, Vít Müller, Patrik Šorm dosáhli času 3:02,42 minuty, tři roky staré maximum vylepšili o desetinu sekundy, vedou evropské tabulky a mohou se pomalu připravovat i na olympijské hry.

Ve světových tabulkách jsou před českým kvartetem jen americké a mezinárodní klubové týmy. Světová atletika doplní čtyři štafety k již kvalifikovaným na konečný počet 16 na základě žebříčku, jehož uzávěrka je 29. června. Před třemi lety v Berlíně se na předchozím rekordu podílel Michal Desenský místo Tesaře.

"V tohleto jsme doufali, že by to mohlo padnout tohle všechno, a když se to sejde, všechny ty krásný věci topový (český rekord, postup do superligy, přiblížení k olympiádě), tak je to pecka," radoval se Tesař ve video rozhovoru na webu atletického svazu. "Mně se individuálně moc nedaří, ale zato se daří štafetám a naplňují mě radostí," přidal Maslák, který v úterý v Kladně společně se Šormem pomohl rovněž v českém rekordu přiblížit k účasti v Tokiu i smíšenou štafetu.

K sobotním triumfům koulaře Tomáše Staňka a oštěpařky Nikoly Ogrodníkové přidal v druhém dni soutěží individuální prvenství také sprinter Jan Jirka. Na dvoustovce se před týdnem posunul na druhé místo historických českých tabulek časem 20,58, tentokrát mu stačilo 20,82 a byl jediný, kdo se dostal pod 21 sekund.

Další medailová umístění přidali druzí Kristýna Mäki v běhu na 5000 metrů (15:52,94), koulařka Markéta Červenková (17,23), steeplař Damián Vích (8:39,21) a oštěpař Vítězslav Veselý (78,50). Třetí skončili překážkář Petr Svoboda (13,73), tyčkař Jan Kudlička (555), Diana Mezuliáníková na patnáctistovce (4:16,71) a ženská čtvrtkařská štafeta (3:30,51).

Spolu s českou reprezentací, jež nasbírala ve 40 disciplínách 320,5 bodu, se do superligy kvalifikovali i druzí Bělorusové (315), mezi elitou oba celky nahradí Portugalsko a Ukrajinu. Po prvním dnu vedoucí Nizozemsko skončilo třetí, patnáct bodů od postupu. Za dva roky bude superligu hostit Madrid.

První liga mistrovství Evropy družstev v atletice v Kluži:

Konečné pořadí: 1. ČR 320,5 - postup, 2. Bělorusko 315 - postup, 3. Nizozemsko 300, 4. Švýcarsko 278, 5. Turecko 267, 6. Švédsko 263,5, 7. Finsko 263, 8. Řecko 255, 9. Norsko 243, 10. Belgie 242, 11. Rumunsko 207 - sestup, 12. Estonsko 157 - sestup, Irsko nenastoupilo - sestup.

Muži - 200 m (vítr -0,1 m/s): 1. Jirka (ČR) 20,82, 800 m: 1. Celik (Tur.) 1:47,48, …4. Šnejdr (ČR) 1:47,90, 3000 m: 1. Foppen (Niz.) 7:57,43, …6. Šinágl (ČR) 8:07,66, 110 m př. (+0,4 m/s): 1. Parachonka (Běl.) 13,50, …3. Svoboda (ČR) 13,73, 3000 m př.: 1. Raitainen (Fin.) 8:38,30, 2. Vích (ČR) 8:39,21, tyč: 1. Sasma (Tur.) 565, …3. Kudlička (ČR) 555, trojskok: 1. Něscjarenko (Běl.) 16,65, …6. Vodák (ČR) 15,56, disk: 1. Firfirica (Rum.) 62,38, …12. Procházka (ČR) 49,18, oštěp: 1. Etelätalo (Fin.) 79,20, 2. Veselý (ČR) 78,50, 4×400 m: 1. ČR (Tesař, Maslák, Müller, Šorm) 3:02,42 - český rekord.

Ženy - 200 m (-0,4 m/s): 1. Vervaetová (Belg.) 23,30, …9. Šplechtnová (ČR) 23,91 (+0,5 m/s), 1500 m: 1. Kuivistová (Fin.) 4:15,58, …3. Mezuliáníková (ČR) 4:16,71, 5000 m: 1. Schlumpfová (Švýc.) 15:42,45, 2. Mäki (ČR) 15:52,94, 100 m př. (+1,3 m/s): 1. Hermanová (Běl.) 12,62, …6. Jiranová (ČR) 13,24, výška: 1. Langová (Švýc.) 183, …7. Hrubá (ČR) 183, dálka: 1. Iuscová (Rum.) 655, …10. Záhorová (ČR) 592, koule: 1. Dereliová (Tur.) 18,50, 2. Červenková (ČR) 17,23, kladivo: 1. Ghelberová (Rum.) 71,19, …5. Šafránková (ČR) 67,11, 4×400 m: 1. Bělorusko 3:28,14, …3. ČR (Malíková, Petržilková, Seidlová, Vondrová) 3:30,51.