Tohle burrito přišlo draho. Americká rekordmanka kvůli němu nesmí čtyři roky závodit

Předsednictvo pražské ČSSD požádalo celostátní vedení strany, aby v čele kandidátky v hlavním městě v letošních sněmovních volbách byla ministryně práce a místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová, sdělil předseda pražské sociální demokracie Petr Pavlík. Postup, podle kterého o vedoucí místo kandidátky přijde bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), je podle něj však v rozporu s řádem přípravy voleb. Na úpravu kandidátky upozornil server Seznam Zprávy.

Podle pondělního usnesení pražské ČSSD, které bylo podle Pavlíka schváleno o jeden hlas, by se měl kromě Maláčové na druhém místě kandidátky objevit bývalý předseda Zelených Matěj Stropnický a na pátém místě někdejší ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Nikoho z nich však nenavrhla žádná z pražských organizací do 18. března, dokdy na to měly čas, řekl Pavlík. "Vůbec neprošli primárními volbami, je to v rozporu s řádem přípravy voleb," sdělil Pavlík ČTK.