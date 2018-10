Prahu čeká nevídaná parkurová show. Závodit by měla i Kellnerova dcera Anna

před 19 minutami

Česko bude v prosinci hostit unikátní parkurovou akci. Divákům v O2 areně své umění představí i dcera miliardáře Petra Kellnera Anna.

Praha - Vyvrcholení celoročního seriálu Longines Global Champions Tour a týmové soutěže Global Champions League se ve dnech 13. - 16. prosince premiérově uskuteční v České republice, konkrétně v pražské O2 areně. V průběhu čtyř dní se na kolbišti představí 16 nejlepších týmů a stejný počet nejlepších jezdců v parkurovém skákání. Celkem bude v Praze stovka jezdců a 200 koní. Závodit budou o celkovou dotaci téměř 12 milionů eur. Je to zcela unikátní akce, která se v tomto sportu na české půdě ještě nekonala.

Nominaci si díky kvalitním výsledkům v průběhu celé sezony vybojoval i tým Prague Lions, jemuž v průběžném pořadí prestižního seriálu patří desáté místo. A benjamínkem tohoto týmu je jednadvacetiletá Anna Kellnerová, trojnásobná mistryně České republiky v kategorii starších juniorů a mladých jezdců. Vystoupení na domácí půdě považuje za obrovský úspěch.

Aktuálně.cz: Nejprve: kdo tvoří tým Prague Lions?

Anna Kellnerová: Z Čechů ještě Aleš Opatrný, který stabilně patří k nejlepším českým parkurovým jezdcům. Dále jsou to Belgičan Bruynseels, který se dlouhodobě pohybuje ve světové dvacítce, Švéd Fredricson, jemuž se podařilo na olympiádě v Riu dojet si pro stříbrnou medaili a Nizozemec Schröder, stříbrný z olympiády v Londýně.

Jak těžké byly vaše začátky v této společnosti?

Do týmu Prague Lions jsem se dostala loni a mohu říci, že ten rok mi dal hodně. Byla to pro mě radost pracovat s těmito zkušenými a velice ochotnými jezdci. Získala jsem od nich spoustu potřebných informací a velice cenných rad.

Kterých úspěchů si nejvíc ceníte?

Nejvíc samozřejmě prvenství s Schröderem v druhém podniku seriálu v Miami. Závodilo se v malé areně a v teple, takže hodně diváků byla oblečena jen do plavek. První den se nám vydařil, do závěrečných bojů jsme šli z třetí pozice, ale nakonec nám štěstí přálo a dosáhli jsme více než nečekaného vítězství. Cenné bylo také třetí místo s Fredricsonem v Římě. Do druhého dne jsme vstupovali z první pozice, což bylo psychicky náročné. Na rozdíl od Miami jsme tentokrát místo štěstí měli v závěru smůlu, ale nakonec jsme byli rádi, že se nám podařilo vybojovat aspoň bronzovou příčku.

Nepovedlo se něco a dodnes vás to mrzí?

Každý závod, který neskončí podle vašich původních představ, patří do kategorie nevydařených. Pokud k tomu někdy došlo, tak jsme se vzájemně psychicky podpořili a začali myslet na další vystoupení. Když se však za letošní sezonou ohlédnu, tak jako celek byla výborná.

Jak si rozumíte s vaším koněm?

Doslova skvěle. Je citlivý, hodný a vždy se snaží udělat maximum pro dobrý výsledek. Mohu bez nadsázky říci, že si vzájemně rozumíme a pomáháme si. Jsem mu za to vděčná. Takto si rozumět s koněm je určitě vzácné.

Čím je pro vás pražská galashow?

Po 14 letošních závodech na mezinárodní scéně něčím úžasným. Bude to pro mě velký zážitek, který by se ještě znásobil pěkným výsledkem. Jinak si myslím, že i pro fanoušky jezdeckého sportu to bude něco zcela výjimečného.