Vítková je krůček od superformy. Zbraň jí lepili osm hodin. Překvapí Češky útokem na medaili?

Biatlonové závody na olympijských hrách v Pchjongčchangu mají před sebou poslední dvě položky. Ve čtvrtek se o cenné kovy utkají ženské štafety.

Pchjongčchang - Ústup českého biatlonu z čelných pozic štafetových závodů je něčím, co se nedá popřít.

Medailové úspěchy mixu zůstaly na olympiádě v Jižní Koreji živé jen prostřednictvím vzpomínek a v podobné pozici jsou jak ryze ženský, tak i mužský tým. Pod pěti kruhy mohou jen překvapit.

Už před úterní smíšenou štafetou se ovšem šéftrenér Ondřej Rybář nechal slyšet, že reprezentace nepřestává toužit po návratu na vrchol. Jako první se o šanci poperou biatlonistky. Složení štafety bude očekávané. Totožné jako ve všech třech dosavadních kláních sezony.

Eva Puskarčíková, Jessica Jislová, Markéta Davidová a Veronika Vítková. To je čtveřice vyvolených.

Je logické, že k úspěchu bude potřeba spolehlivého výkonu každé závodnice. Nicméně největší očekávání vzbuzuje finišmanka. Vítková, bronzová medailistka ze sprintu, totiž v úterý na svém úseku běžecky explodovala.

Po problémech se zády nebylo ani památky, Češka letěla jako o závod a pochvalovala si vlastní fyzické rozpoložení. Podobný výkon by ve čtvrtek mohl být rozdílový. K superformě nejzkušenější české biatlonistce schází už jen stoprocentní střelba. O té jsou štafetové závody především.

Dobrá zpráva zní: Vítková bude mít k dispozici svou zbraň, byť složitě slepovanou.

Po kolizi s Američankou Susan Dunkleeovou se malorážka nejlepší Češky rozbila na tři kusy a její oprava si celkem vyžádala neuvěřitelných osm hodin práce. Ve středu už s ní Vítková trénovala a nevypozorovala žádný problém.

Klíčová otázka se vnáší ve zrádném jihokorejském větru: Mohou české biatlonistky pomýšlet na medaili? Prognózy musí být opatrné. Češky letos skončily dvakrát šesté a jednou deváté. Na druhou stranu pole favoritek rozhodně nebude tak široké jako v úterý.

"U ženské i chlapské štafety jsou cíle stejné, tam je to do osmi, a co bude víc, bude bonus. Nemyslím si ale, že bychom neměli bojovat o vyšší příčky, budeme se snažit co nejlíp," řekl českým novinářům v Pchjongčchangu Rybář.

O změně sestavy nepřemýšlel ani vteřinu. Nikdo ze stabilního kvarteta v letošních štafetových závodech vyloženě nezklamal. Základní požadavek na vyrovnanost výkonů tedy vypadá reálně. Pokud se Češky vejdou do šesti dobíjení za celý závod, hypoteticky by měly mířit vysoko.

Největšími favoritkami budou bezesporu Němky s jednou z hrdinek her Laurou Dahlmeierovou. K dispozici mají extra silný kádr a sebevědomí v letošní sezoně nabyté dvěma prvními a jedním druhým místem.

O jejich dlouhodobé dominanci nejlépe hovoří pohled do osmi posledních štafet Světového poháru. Sedm z nich německé biatlonistky ovládly a jednou skončily druhé.

To jistě znamená i velká očekávání spojená s tlakem, a tak bude zajímavé sledovat, jak jej Němky v olympijském závodu ustojí.

Pokud svou roli nezvládnou, vznikne ideální příležitost pro další týmy. Medaile bude bezpochyby cílem Francouzek, které vyhrály v lednu v Oberhofu, a Italek, jež zvládly skvěle poslední štafetu v Ruhpoldingu, kde dojely druhé.

Jiný cíl než medaili nemohou mít při své olympijské euforii Švédky v čele s olympijskou vítězkou Hannou Öbergovou. Reprezentantky "Tre Kronor" byly v lednu na německých štacích dvakrát třetí. Vysoko míří také Norky, ty ale mohou vzhledem ke své nevyzpytatelnosti stejně snadno vyhořet. Tak jako v Hochfilzenu i Oberhofu.

Štafetový závod žen začne ve čtvrtek ve 12:15 středoevropského času a zlaté medaile ze Soči v něm budou obhajovat biatlonistky z Ukrajiny. Klání můžete sledovat v on-line reportáži na Aktuálně.cz.