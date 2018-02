Senzace v hokejovém turnaji: Němci vyřadili v prodloužení Švédsko a zahrají si o finále s Kanadou

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Němci slaví postup do semifinále ZOH 2018

O největší překvapení čtvrtfinále hokejového turnaje na olympiádě v Pchjongčchangu se postarali Němci. Porazili totiž Švédsko 4:3 v prodloužení a v semifinále si zahrají s Kanadou. Ta udolala jediným gólem Finsko.

Pchjongčchang - Hokejisté Německa překvapivě vyřadili ve čtvrtfinále olympijských her v Pchjongčchangu obhájce stříbra Švédy. Po výhře 4:3 v prodloužení je čeká v boji o finále v pátek od 13:10 SEČ Kanada. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Česko a Rusko, jejich souboj začne v pátek v 8:40 SEČ.

Úřadující mistři světa ze Švédska sice dokázali smazat ztrátu 1:3, ale o postupu týmu kouče Marca Sturma rozhodl v čase 61:30 útočník Patrick Reimer.

Němci dosáhli pod pěti kruhy největšího úspěchu od zisku bronzu v roce 1976 v Innsbrucku. V semifinále velké mezinárodní akce byli naposledy na domácím mistrovství světa v roce 2010.

Švédové naproti tomu prožili po 16 letech dokonalé déjà vu. Dnešní porážka je největším šokem pod pěti kruhy od jejich čtvrtfinálové prohry s Běloruskem v Salt Lake City. Navíc stejným výsledkem, jen s tím rozdílem, že Bělorusové tehdy rozhodli krátce před koncem základní hrací doby.

"Tohle samozřejmě naštve a bolí. Vždyť jsme Švédové. Chceme hrát vždy o medaile, takže je zřejmé, že jsme hrozně zklamaní. Odehráli jsme tady tři dobré zápasy a myslím, že jsme hráli vcelku dobře. Ale i když jsme dnes měli šance, Němci byli lepší než my," ocenil soupeřův výkon obránce Mikael Wikstrand.

Švédové měli v úvodu převahu, ale nezužitkovali ji. V polovině zahajovací třetiny se Němci neprosadili při své první početní výhodě, ale pak šel Everberg pykat znovu a Sturmův tým už druhou výhodu využil. Ehrhoff nahodil od modré čáry puk přes stínící Plachtu a Schütze a Fasth kapituloval. Za 29 vteřin vedli Němci už 2:0, když Kink objel branku a Noebels se po jeho akci prosadil před brankovištěm.

Aus den Birken s přehledem likvidoval pokusy Švédů a v úvodu druhé třetiny byl blízko zvýšení náskoku Boyle, ale Fastha neprostřelil. Švédové dlouho dobývali německou defenzivu marně. Neprosadili se ani při Mackově vyloučení.

V 45. minutě si německý gólman poradil s tečí Zackrissona, ale v čase 46:25 už poprvé inkasoval, když se z dorážky prosadil bekhendem Lander. Za 123 vteřin ale vrátil Německu dvoubrankové vedení rodák z Česka Kahun.

"Němci tady na turnaji hrají dobře a mají za sebou dobré výsledky. S Finskem sice (ve skupině) prohráli 2:5, ale Finové měli i štěstí. Německo má silný tým, hrají tvrdě, ale velmi disciplinovaně. A dnes odehráli výborný zápas," uvedl kapitán poražených Joel Lundqvist.

Švédové pokračovali v tlaku a v polovině třetí třetiny při Schültzově trestu skóroval po Omarkově přihrávce z levého kruhu Hersley. Po šancích na obou stranách vyrovnal za necelé dvě minuty od modré čáry přes clonu Wikstrand.

Po 90 vteřinách nastavení ale slavili nečekaný postup Němci. Reimer se prokličkoval švédskou defenzivou a nadvakrát protlačil puk za Fastha. I když se Němci radovali z klíčové trefy, postupovou euforii ještě odložilo rozhodnutí sudích překontrolovat celou situaci na videu. Brzy ale bylo jasno, gól platil.

"Viděl jsem tam trochu prostoru, tak jsem jel přímo k bráně, zkusil to a vyšlo mi to. Nějak jsem se dostal k dorážce a dostal puk do brány. Věděl jsem hned, že tohle nemohou odvolat, byl jsem si vážně jistý. Ale samozřejmě jste napjatí, když čekáte na výrok rozhodčího," popsal rozhodující chvíle Reimer.

Paradoxem je, že Seveřané dostali ve třech předchozích zápasech jediný gól. S Němci se utkali už ve skupině a porazili je 1:0. "Nemyslím, že je podstatné, jak jsme prohráli. Prostě to tak je. Měli jsme velkou šanci jít dál, ale to se nepodařilo," prohlásil bek Patrik Hersley.

Kanaďanům stačil jediný gól, Finům přetrhli medailovou šňůru

Hokejisté Kanady mohou i přes neúčast hráčů z NHL dál snít o obhajobě zlata ze Soči a dovršení zlatého hattricku pod pěti kruhy. Ve čtvrtfinále v Pchjongčchangu zdolali Finsko těsně 1:0. Jediný gól zápasu vstřelil v končící 41. minutě obránce Maxim Noreau.

"Už jen skutečnost, že jsme tady na olympiádě a hrajeme za svou zemi, je pro nás velmi emotivní. Všichni jsme věděli, že nás v tomto utkání sleduje celá Kanada, takže ty emoce jsou teď ještě větší a máme velkou radost z postupu," prohlásil obránce Chay Genoway.

Poražení Finové tak neprodlouží medailovou sérii, kterou začali ziskem stříbra v Turíně 2006. Ve Vancouveru dobyli Seveřané bronz a boj o třetí příčku zvládli i naposledy v Soči.

"Před olympiádou jsme věděli, že na tomto turnaji je možné cokoliv. Vytvořili jsme si dost šancí, jenže jsme neproměnili ani jedinou a neskórovali, což je pro nás obrovské zklamání," uvedl trenér Lauri Marjamäki. "Hráli jsme vcelku dobře, jenže dnes to bylo málo," doplnil obránce Lasse Kukkonen.

První třetina nabídla hokej bez šancí, který byl především tuhým bojem a snahou neudělat chybu. V sedmé minutě si Finsko zahrálo první přesilovku, ale bez efektu. O moc lépe si ve stejné situaci nevedlo ani před přestávkou, kdy navíc hru v pěti proti čtyřem utnul faulem Kontiola.

Ve 23. minutě nevyužil velkou příležitost Ebbett, Koskinen byl na místě. O chvilku později musel ze zápasu kvůli zranění odstoupit jeho protějšek Scrivens, nástupce Poulin ale kanadskou jedničku zastoupil spolehlivě, byť musel brzy čelit další přesilovce Finů.

"Náš zápasový plán byl podobný, jaký máme vždycky - snažit se hrát aktivně, důrazně napadat, získávat ztracené puky a z toho si vytvářet šance. Myslím, že to vše jsme dělali dobře. Zejména ve druhé třetině jsme měli pár velkých šancí, a kdyby se jedna z nich ujala, mohl to celé být úplně jiný příběh," mrzelo finského útočníka Oskara Osalu.

Když nezužitkovali přesilovku ani Kanaďané, šly oba celky i do třetího dějství za bezbrankového stavu. Ten se změnil v čase 40:55, kdy jednoznačně nejlepší hráč turnaje na vhazování O'Dell vyhrál boj o puk z ruky rozhodčího ideálně pro napřaženého Noreaua a ten propálil Koskinena.

Finové se pokoušeli zvýšit obrátky, jenže pečlivě pracující sok jim to příliš nedovoloval. "Za stavu 1:0 je ve hře hodně vzruchu a také napětí. My jsme se jen snažili zůstat klidní a dělat vše, co dělat máme," podotkl Genoway.

V 55. minutě měl rozhodnutí na holi René Bourque, když najížděl ze strany sám na Koskinena, jenže ten jeho snahu o zakončení mezi betony dobře přečetl. Více než minutu a půl před koncem sáhli Finové ke hře bez brankáře. Při power play měl v dobré pozici na zakončení dost času zamířit mladý Tolvanen, jenže Poulin byl dostatečně rychlý a puk vytěsnil.

Finové se snažili až do poslední vteřiny, ale vyrovnání se nedočkali. "Samozřejmě je to pro nás obrovské zklamání. Věděli jsme, že máme šanci na úspěch, jenže dnes jsme nedokázali vyhrát. Kanada byla dobrým soupeřem. A my jsme měli hrát lépe, i proto je naše zklamání tak obrovské," prohlásil finský zadák Sami Lepistö.

Čtvrtfinále hokejového turnaje mužů:

Švédsko - Německo 3:4 v prodl. (0:2, 0:0, 3:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 47. Lander (Dahlin, Omark), 50. Hersley (Omark, Wikstrand), 52. Wikstrand (Zackrisson) - 14. Ehrhoff (Hager, Schütz), 15. Noebels (Kink), 49. Kahun (Mauer), 62. Reimer (Ehliz, Boyle). Rozhodčí: Lemelin (Rak.), Rantala (Fin.) - Lhotský (ČR), Vanoosten (Kan.). Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. Diváci: 2092.

Švédsko: V. Fasth - S. Kronwall, Bertilsson, Hersley, E. Gustafsson, Wikstrand, Fransson, od 41. navíc Dahlin - J. Lindström, P. Lindholm, Möller - F. Pettersson, J. Lundqvist, D. Axelsson - Everberg, Lander, Omark - Bergström, Zackrisson, Stalberg - Norman. Trenér: Rikard Grönborg.

Německo: Aus den Birken - Boyle, B. Krupp, J. Müller, Y. Seidenberg, Ehrhoff, M. Müller, Hördler, Ehrhoff - Reimer, Hager, Schütz - Wolf, M. Goc, Plachta - Ehliz, Kahun, Noebels - Mauer, Fauser, Macek - Kink. Trenér: Marco Sturm.

Kanada - Finsko 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Branka a nahrávka: 41. Noreau (O'Dell). Rozhodčí: Jeřábek (ČR), Olenin - Lazarev (oba Rus.), Pihlblad (Švéd.). Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 2265.

Kanada: Scrivens (25. Poulin) - Robinson, Ch. Lee, Noreau, Genoway, Goloubef, Gragnani, Stollery - Brulé, D. Roy, R. Bourque - Vey, Kelly, Raymond - Thomas, Ebbett, Wolski - Lapierre, O'Dell, Klinkhammer - Kozun. Trenér: Willie Desjardins.

Finsko: Koskinen - Lepistö, Heiskanen, Lehtonen, Koivisto, Ohtamaa, Kukkonen, Hietanen - Manninen, Kemppainen, Pyörälä - Junttila, Kontiola, Tolvanen - Enlund, Koskiranta, Savinainen - Anttila, Lajunen, Osala. Trenér: Lauri Marjamäki.