Jistotu olympiády má pět českých běžců na lyžích, bobisté asi vyšlou čtyři posádky

před 1 hodinou

Běžci na lyžích doufají, že v Pchjongčchangu budou moci nakonec startovat obě štafety.

Praha - Pětice běžců na lyžích v čele s Petrou Novákovou a Martinem Jakšem má jistotu startu na olympijských hrách. Do Pchjongčangu nejspíše pojede rekordní počet bobistů, neoficiálně si totiž účast zajistily dvě posádky dvojbobů a také čtyřbobů.

Nominace běžců na lyžích vykrystalizovala po mistrovství republiky v Novém Městě na Moravě. Rada úseku na návrh reprezentačních trenérů schválila dvě varianty, jelikož aktuálně má Česko pro olympiádu šest míst. ale doufá v osm. "Jedno je realistický plán a jedno holá realita, na které jsme aktuálně," řekl šéftrenér Lukáš Sacher.

Jisté je, že si na základě výsledků ve Světovém poháru start na olympiádě s Novákovou a Jakšem zajistili Michal Novák, Petr Knop a Kateřina Beroušková. Pokud by zůstalo šest míst, poslední obsadí jeden z trojice Aleš Razým, Miroslav Rypl a Adam Fellner. Rozhodne se mezi nimi příští víkend na SP ve slovinské Planici.

"Kdyby nám zůstalo jenom šest míst, tak stavíme mužskou štafetu a posíláme dvě holky," řekl Sacher. Věří ale, že poté, co 25. ledna mezinárodní federace FIS místa přerozdělí, budou mít Češi osm startujících. "Pak je prioritou postavit dvě štafety, čímž by přibývaly do nominace Karolína Grohová a Barbora Havlíčková," uvedl Sacher.

Bobisté měli tento víkend poslední možnost ovlivnit kvalifikaci. Podle prozatímního žebříčku mezinárodní federace IBSF se Čechům podařilo ke čtyřbobu Jana Vrby a dvojbobu Dominika Dvořáka zajistit pro oba piloty nominaci i v opačném gardu.

"Dva dvojboby a dva čtyřboby jsme na olympiádě nikdy neměli. Definitivní to ale bude, až federace ohlásí konečné kvóty," řekl šéf bobistů Martin Bohman.

Pokud se potvrdí start dvou českých čtyřbobů i dvojbobů, v nominaci se objeví devět jmen. S piloty Vrbou a Dvořákem budou v týmu David Egydy, Jakub Havlín, Jaroslav Kopřiva, Jakub Nosek, Jan Stokláska, Dominik Suchý a Jan Šindelář.