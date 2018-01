Smůla českých běžců. Nováková místo finiše chytala vlastní lyži, Jakš zlomil hůlku

před 11 minutami

Běžkyni Petru Novákovou připravila o body ve čtvrté etapě Tour de Ski ztráta lyže v posledním kole. Česká jednička proto na volné desítce s hromadným startem v Oberstdorfu dojela jednatřicátá. Vítězstvím si upevnila vedením v Tour Norka Ingvild Flugstad Östbergová.

Oberstdorf - Z českého kvarteta mužů bodoval na trati 15 km volně jen třicátý Martin Jakš. Michal Novák doběhl o pět míst za ním, Petr Knop skončil na 38. a Aleš Razým na 43. pozici. Zvítězil Nor Emil Iversen. Čtvrtý dojel Dario Cologna ze Švýcarska a v čele Tour má skoro minutový náskok před Rusem Sergejem Usťugovem.

Nováková se celý závod pohybovala ve druhé desítce a v kontaktu se špičkou. "Nejelo se mi vůbec špatně," řekla. Ještě 8,4 km před cílem byla šestnáctá s odstupem šesti vteřin za Östbergovou. V prvním kopci pátého kola ale náhle přišla o pravou lyži. "Vypla mi," uvedla běžkyně na svazovém webu. Lyži chytala, aby jí neujela z kopce. Musela znovu upnout botu do vázání a přišla o možnost finišovat.

"Tyhle věci se prostě stávají, k závodu to patří. I když jsem po závodě byla dost naštvaná, teď se to snažím brát s úsměvem. Prostě se stalo něco, co jsem nedokázala ovlivnit a co mi pokazilo celkové pořadí, ale nemá cenu nad tím dál přemýšlet," uvedla Nováková. Cílem projela pět vteřin za bodovanou třicítkou, v průběžném pořadí Tour klesla před závěrem ve Val di Fiemme z devátého místa na třinácté.

Druhá česká reprezentantka Kateřina Beroušková doběhla čtyřiatřicátá. Karolína Grohová a Kateřina Janatová už v Tour nepokračují.

Nováková nebyla jediná, kdo měl problémy. Spadla i Američanka Jessica Digginsová a také Norka Heidi Wengová ve finiši s Östbergovou. Östbergová tak vede průběžně v Tour o 57 vteřin před Wengovou, která nakonec dojela závod jedenáctá.

Také Jakš řešil komplikaci. Na začátku pátého kola spadl a zlomil hůl. "Propadl jsem se až na konec pelotonu. Snažil jsem se pak ztrátu dojet, ale poslední dvě kola se už jelo rychleji, tak to bylo velmi obtížné," uvedl Jakš. "Balík se na lehké trati a v rychlých podmínkách skoro neroztrhal a došlo tam k mnoha kolizím."

Po pátečním dnu volna jsou na programu závěrečné dva závody ve Val di Fiemme. V sobotu pojedou ženy klasickou desítku s hromadným startem a muži patnáctku. "Tak tam to zase vytáhnu," řekla odhodlaně Nováková. Finišem bude nedělní stíhačka se závěrečným výběhem sjezdovky na Alpe Cermis.

Závody SP a Tour de Ski v běhu na lyžích v Oberstdorfu (Německo) - volně s hromadným startem:

Muži (15 km):

1. Iversen 29:49,8, 2. Skar (oba Nor.) -0,4, 3. De Fabiani (It.) -0,9, 4. Cologna (Švýc.) -3,7, 5. Harvey (Kan.) -4,0, 6. Musgrave (Brit.) -4,0, 7. Krogh -4,0, 8. Sundby (oba Nor.) -4,2, 9. Bing (Něm.) -4,9, 10. Manificat (Fr.) -5,2, …30. Jakš -11,3, 35. Novák -13,4, 38. Knop -14,6, 43. Razým (všichni ČR) -17,2.

Průběžné pořadí Tour (po 4 ze 6 závodů): 1. Cologna 1:42,13,1, 2. Usťugov (Rus.) -53,0, 3. Sundby -1:07,6, 4. Harvey -1:23,3, 5. Bolšunov (Rus.) -1:26,7, 6. Poltoranin (Kaz.) -1:35,7, …22. Jakš -3:18,1, 49. Knop -5:50,1, 55. Razým -6:08,4, 62. Novák -7:15,8.

Průběžné pořadí SP (po 14 z 30 závodů): 1. Klaebo (Nor.) 752 b., 2. Bolšunov 513, 3. Usťugov 507, 4. Manificat 481, 5. Sundby 481, 6. Harvey 436, …79. Jakš 16, 108. Novák 2.

Ženy (10 km):

1. Östbergová 23:16,5, 2. Fallaová (obě Nor.) -1,9, 3. Pärmäkoskiová (Fin.) -3,2, 4. Von Siebenthalová (Švýc.) -4,1, 5. Nordströmová (Švéd.) -4,4, 6. Fesselová (Něm.) -5,5, 7. Stadloberová (Rak.) -5,8, 8. Kalvaaová (Nor.) -6,5, 9. Sedovová (Rus.) -6,7, 10. Wikenová (Švéd.) -7,1, …31. Nováková -42,8, 34. Beroušková (obě ČR) -50,5.

Průběžné pořadí Tour (po 4 ze 6 závodů): 1. Östbergová 1:19:10,1, 2. Wengová (Nor.) -57,0, 3. Digginsová (USA) -1:56,7, 4. Pärmäkoskiová -2:09,1, 5. Niskanenová (Fin.) -2:34,0, 6. Fesselová -2:39,8, …13. Nováková -3:23,8, 41. Beroušková -7:21,8.

Průběžné pořadí SP (po 14 z 30 závodů): 1. Östbergová 690, 2. Wengová 654, 3. Kallaová (Švéd.) 610, 4. Björgenová 493, 5. Hagaová (obě Nor.) 480, 6. Digginsová 453, …27. Nováková 84.