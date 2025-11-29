Moto

Ogier je podeváté mistrem světa v rallye, vyrovnal Loebův rekord

před 1 hodinou
Francouzský pilot Sébastien Ogier se stal podeváté mistrem světa v automobilových soutěžích a vyrovnal rekord krajana Sébastiena Loeba. V závěrečné rallye sezony v Saúdské Arábii obsadil třetí místo, jeho největší rival a týmový kolega Elfyn Evans z Británie skončil šestý.
Sébastien Ogier
Sébastien Ogier | Foto: Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Jednačtyřicetiletý Ogier se vrátil na trůn po čtyřech letech, tituly sbíral nepřetržitě v sezonách 2013-2018 a poté v letech 2020 a 2021.

Jeho předchůdce Loeb kraloval v barvách Citroënu devětkrát za sebou v ročnících 2004-2012. Evans, jenž vstupoval do závěrečné rallye s tříbodovým náskokem v průběžném pořadí, skončil druhý popáté za posledních šest let a na první triumf stále čeká.

Premiérovou Saúdskou rallye vyhrál loňský šampion Thierry Neuville z Belgie a na poslední chvíli si připsal si první výhru v nepříliš vydařené sezoně. Druhý skončil jeho francouzský kolega z týmu Hyundai Adrien Fourmaux.

Evans na písčitých a kamenitých cestách od prvního dne za Ogierem zaostával a rozhodující ztrátu nabral v pátek vinou defektu.

Francouz na něj poté získal další sekundy dnes díky vítězství v dlouhé předposlední erzetě a v power stage si už potřebný náskok pohlídal. V konečném hodnocení sezony předstihl Ogier velšského jezdce o pouhé čtyři body.

"Byla to úžasná sezona a skvělý souboj s Elfynem. Velcí šampioni existují jen tehdy, když mají velké soupeře, a oni byli vynikající, tlačili na nás až do poslední erzety v sezoně. Gratulace jim a celému našemu týmu," uvedl Ogier.

Titul slavil tradičně na střeše své Toyoty Yaris se spolujezdcem Vincentem Landais, jenž vyhrál šampionát poprvé.

Vzhledem k tomu, že 17. prosince oslaví dvaačtyřicáté narozeniny, se Ogier stal nejstarším mistrem světa v historii. Dosavadní rekordman Hannu Mikkola z Finska byl v roce 1983 o pár měsíců mladší.

Na titul dosáhl rodák z Gapu navzdory tomu, že stejně jako v minulých letech plánoval jezdit jen vybrané rallye a tři z úvodních osmi soutěží sezony vynechal.

V létě se však rozhodl dojet seriál do konce a rok zakončil s šesti výhrami, dvěma druhými a dvěma třetími místy. Na stupně vítězů se tak nedostal jen ve Středoevropské rallye, v níž měl v jedné z erzet na českém území nehodu.

Celkovým třetím místem se se světovou rallye rozloučil dvojnásobný šampion Kalle Rovanperä. Finský pilot Toyoty se v příští sezoně přesune k závodům na okruzích.

Saúdská rallye, závěrečný podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích:

1. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) 3:21:17,3, 2. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -54,7, 3. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) -1:03,3, 4. Pajari, Salminen (Fin./Toyota Yaris) -1:51,7, 5. Kacuta, Johnston (Jap., Brit./Toyota Yaris) -1:59,9, 6. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -3:43,9.

Konečné pořadí MS (po 14 závodech): 1. Ogier 293, 2. Evans 289, 3. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris) 256, 4. Tänak (Est./Hyundai i20) 217, 5. Neuville 194, 6. Kacuta 122, …21. Černý (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 2, 25. Mareš (ČR/Toyota Yaris Rally2) 1.

Pořadí značek: 1. Toyota 735, 2. Hyundai 511, 3. M-Sport Ford 205.

 
