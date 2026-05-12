Záhadná smrt v NBA. Clarke měl problémy s drogami, krátce na to v 29 letech zemřel

V 29 letech zemřel basketbalista Memphisu Brandon Clarke. Bez bližších podrobností to uvedly NBA i hráčova zastupující agentura. V posledních letech kanadského rodáka, který měl i americké občanství, pronásledovala zranění. V dubnu byl zadržen a následně propuštěn na kauci kvůli překročení rychlosti a držení zakázané látky.
Clarkea v roce 2019 draftovala Oklahoma, která jej vzápětí vyměnila do Memphisu. Tam strávil celou kariéru v NBA, během sedmi sezon za Grizzlies odehrál 309 utkání v základní části a dalších 14 v play off. V této sezoně nastoupil pouze dvakrát.
Začal 79. ročník festivalu v Cannes, režisér Jackson dostal čestnou Zlatou palmu
Americká herečka Jane Fondová a její čínská kolegyně Kung Li v úterý večer zahájily 79. ročník mezinárodního filmového festivalu v Cannes. Informovala o tom agentura AFP, podle níž bylo vrcholem ceremoniálu udělení čestné Zlaté palmy novozélandskému režisérovi Peteru Jacksonovi. Filmový festival bude ve městě na francouzské Riviéře pokračovat do 23. května, o hlavní cenu bude bojovat 21 filmů.
ŽIVĚ Konflikt s Íránem vychází Američany draho, inflace je na tříletém maximu
Meziroční růst spotřebitelských cen ve Spojených státech v dubnu zrychlil na 3,8 procenta z tempa 3,3 procenta v předchozím měsíci. Inflace se tak dostala na nejvyšší úroveň za téměř tři roky. Vyplývá to z úterní zprávy amerického ministerstva práce. Inflaci tlačí vzhůru výrazný nárůst cen pohonných hmot, který je důsledkem konfliktu na Blízkém východě.
ŽIVĚ Trump jde proti Moskvě, USA nepodpoří ruské ovládnutí celého Donbasu
Mezi Spojenými státy a Ruskem podle amerického prezidenta Donalda Trumpa neexistuje shoda na tom, že by Rusko mělo získat celý ukrajinský Donbas. Trump to v úterý řekl novinářům ve Washingtonu před odletem na návštěvu Číny. Moskva si celý Donbas nárokuje, a to včetně oblastí, které se jí dosud nepodařilo dobýt. Americký prezident také řekl, že udělá všechno pro to, aby válka na Ukrajině skončila.
Do řeky Moravy unikla ropná látka, hasiči se snaží zabránit jejímu šíření
Do řeky Morava v úterý odpoledne unikla nad Bělovským jezem u Otrokovic neznámá látka. Na místě zasahují hasiči, položením norných stěn se snaží zabránit dalšímu šíření. Hasiči Zlínského kraje o tom v úterý večer informovali na svém facebooku. Podle zástupců města Otrokovice unikla do řeky ropná látka. Na událost upozornily Zlínský deník a Česká televize.
V Norsku zahynuli dva Češi, lov ryb skončil tragicky
V Norsku zemřeli dva čeští občané, zahynuli během pobytu na moři v oblasti Smöla. Česká ambasáda je v kontaktu s místními úřady i s rodinami zemřelých. V úterý to sdělil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő. Na případ upozornil server Blesk.cz. Norská média v pondělí informovala o nálezu tří mrtvých turistů, kteří v oblasti lovili ryby, jejich národnost neuvedla.