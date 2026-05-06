Video: Lamborghini burácelo Náměští vzhůru k pohádkovému zámku

Pohled z kokpitu Lamborghini pilotovaného Jiřím Mičánkem na trati závodu do vrchu v Náměšti nad Oslavou
Jiří Mičánek se po téměř roční pauze vrátil do závodů do vrchu a v Náměšti nad Oslavou vybojoval dvě druhá místa. Podívejte se na jízdu na legendární zámecký kopec.
Jiří Mičánek se po téměř roce znovu posadil za volant Lamborghini Huracán a návrat do českého šampionátu závodů do vrchu zvládl ve velkém stylu.
Na tradiční trati v Náměšti nad Oslavou, která míří k zámku známému z řady pohádek, vybojoval dvě druhá místa a potvrdil, že stále patří mezi domácí vrchařskou špičku.
Pro fanoušky šlo o atraktivní podívanou. Burácivý desetiválec Lamborghini se nesl mezi svodidly dvoukilometrové tratě a Mičánek navíc jel na hraně od prvních metrů.
Nejrychlejší čas zvládl pod hranicí jedné minuty a dvou sekund, když trať s převýšením 106 metrů prolétl za 1:01:30.
„Náměšť je pro mě skoro domácí podnik. Atmosféra je tady vždycky skvělá a kontakt s fanoušky úplně jiný než na okruzích,“ pochvaloval si Mičánek po návratu za volant.
Víkend ale nebyl jen o rychlých časech. Program poznamenalo několik nehod a v některých případech museli zasahovat i záchranáři. Po vážné havárii Pavla Bejdy pořadatelé zrušili závěrečnou nedělní rozjížďku.
„Důležité je hlavně to, aby byli všichni v pořádku,“ připomněl Mičánek. Tentokrát nestačil jen na Milana Langera s Mitsubishi s pohonem 4x4.