Muž, který už jednou porazil smrt, odešel. Italův příběh nemá obdoby

Alex Zanardi zemřel ve 59 letech. Legenda motorsportu i paralympiád inspirovala svět po ztrátě nohou i těžké nehodě.
Sportovní svět přišel o jednu z největších osobností moderní éry. Alex Zanardi zemřel ve věku 59 let, ale jeho příběh zůstává symbolem neuvěřitelné vůle, bolesti i schopnosti znovu vstát, když už to zdánlivě není možné.
Jeho život se rozdělil na dvě části. Tou první byl závodník, který se prosadil ve formuli 1 a především v americké formulové sérii CART, kde získal dva tituly. Tou druhou byl člověk, který přežil něco, co by většinu lidí zlomilo.
V roce 2001 přišel okamžik, který změnil všechno. Při závodě na Lausitzringu havaroval ve vysoké rychlosti a následky byly devastující. Přišel o obě nohy a jen zázrakem přežil masivní ztrátu krve.
Pro mnohé by to byl konec. Pro něj začátek nové kapitoly.
„Když jsem se probudil, měl jsem dvě možnosti. Litovat se, nebo začít znovu,“ popisoval později svůj přístup. A zvolil tu druhou.
Zanardi se vrátil nejen do života, ale i ke sportu. Na handbiku se stal jednou z největších hvězd paralympijského sportu. Vyhrál čtyři zlaté a dvě stříbrné medaile a dominoval světovým šampionátům.
Jeho příběh ale neměl jednoduchý happy end. V roce 2020 přišel další krutý zásah. Během charitativního závodu na handbiku v Toskánsku ztratil kontrolu nad strojem a čelně narazil do protijedoucího kamionu.
Následovala dlouhá a bolestivá bitva o život. Těžká poranění hlavy, opakované operace, měsíce v kómatu a roky rekonvalescence.
„Tohle je šílené,“ reagoval tehdy svět motorsportu. A znovu se ukázalo, jak silné pouto si Zanardi vybudoval napříč sporty i generacemi.
Ani tentokrát se nevzdal. Jeho rodina opakovaně zdůrazňovala, že bojuje, i když cesta zpět byla extrémně složitá. Každý malý pokrok byl vítězstvím.
Zanardi nebyl jen sportovec. Byl inspirací. Člověkem, který dokázal přetavit tragédii v sílu. Ukázal, že tělesné postižení nemusí být konec, ale může být novým začátkem.
„Alex nám ukázal, že limity existují jen v hlavě,“ zaznívalo často z jeho okolí.
Právě to z něj udělalo mnohem víc než jen šampiona. Stal se symbolem odvahy, lidskosti a schopnosti nevzdat se ani ve chvíli, kdy už všechno ztratíte.
Jeho poslední roky byly poznamenané následky nehody, která ho znovu srazila na dno. Přesto jeho odkaz zůstává silnější než jakýkoliv výsledek nebo titul.
Alex Zanardi odešel. Ale jeho příběh nekončí.
