Přeskočit na obsah
Benative
12. 5. Pankrác
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Zdecimovaná Sparta překonat Plzeň nedokázala. Slavia má znovu nabito na titul

ČTK

Fotbalisté Sparty ve šlágru třetího z pěti kol nadstavbové části první ligy remizovali doma s Plzní bez branek. Letenští po kontumačním vítězství v sobotním nedohraném derby v Edenu sice na druhém místě tabulky snížili ztrátu na vedoucí Slavii na čtyři body, jejich pražský rival i tak může už ve středu po zápase s Jabloncem oslavit obhajobu titulu. Tým z Edenu získá jistotu v případě výhry.

brankář Jakub Surovčík
Jakub Surovčík se po sobotním napadení opět postavil do branky. A řádně si zachytalFoto: CTK
Reklama

Ve šlágru na Letné trefily oba celky brankovou konstrukci. Ve 20. minutě mířil do břevna plzeňský Alexandr Sojka, po změně stran pak do tyče domácí Santiago Eneme. Sparta neprohrála s Plzní ani třetí utkání v sezoně nejvyšší soutěže, vzájemný duel skončil 0:0 podruhé za sebou.

Letenští díky dnes dodatečně přiděleným třem bodům za kontumační vítězství na Slavii získali jistotu, že skončí nejhůře druzí v tabulce a v příštím ročníku je čeká hlavní fáze pohárů. Plzni chybí bod ke konečnému třetímu místu.

3. kolo nadstavby první fotbalové ligy - skupina o titul:

Sparta Praha - Viktoria Plzeň 0:0

Reklama
Reklama

Rozhodčí: J. Beneš - Nádvorník, Zoufalý - Kocourek (video). ŽK: Eneme - Červ. Diváci: 14.870.

Sparta: Surovčík - Sonne, Ševínský, Sörensen, Zelený - Rrahmani (76. Moudrý), Irving, Eneme, Kuol - Kuchta (76. Schánělec), Vojta (66. Panák). Trenér: Priske.

Plzeň: Wiegele - Memič, Krčík, Dweh, Doski - Hrošovský, Červ (90.+1 Valenta) - Sojka (77. Spáčil), Ladra (60. Adu), Višinský (60. Souaré) - Toure (77. Vydra). Trenér: Hyský.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Wizards Grizzlies Basketball
Wizards Grizzlies Basketball
Wizards Grizzlies Basketball

Záhadná smrt v NBA. Clarke měl problémy s drogami, krátce na to v 29 letech zemřel

V 29 letech zemřel basketbalista Memphisu Brandon Clarke. Bez bližších podrobností to uvedly NBA i hráčova zastupující agentura. V posledních letech kanadského rodáka, který měl i americké občanství, pronásledovala zranění. V dubnu byl zadržen a následně propuštěn na kauci kvůli překročení rychlosti a držení zakázané látky.

Novozélandský režisér Peter Jackson přebírá čestnou Zlatou palmu od Elijaha Wooda při zahájení festivalu v Cannes (12. května 2026).
Novozélandský režisér Peter Jackson přebírá čestnou Zlatou palmu od Elijaha Wooda při zahájení festivalu v Cannes (12. května 2026).
Novozélandský režisér Peter Jackson přebírá čestnou Zlatou palmu od Elijaha Wooda při zahájení festivalu v Cannes (12. května 2026).

Začal 79. ročník festivalu v Cannes, režisér Jackson dostal čestnou Zlatou palmu

Americká herečka Jane Fondová a její čínská kolegyně Kung Li v úterý večer zahájily 79. ročník mezinárodního filmového festivalu v Cannes. Informovala o tom agentura AFP, podle níž bylo vrcholem ceremoniálu udělení čestné Zlaté palmy novozélandskému režisérovi Peteru Jacksonovi. Filmový festival bude ve městě na francouzské Riviéře pokračovat do 23. května, o hlavní cenu bude bojovat 21 filmů.

K Trumpově výhře v prezidentských volbách v roce 2024 velkou měrou přispěl jeho slib, že sníží inflaci. Nyní jsou však Američané nespokojení s jeho ekonomickou politikou a mnozí prezidenta viní z vysokých cen na čerpacích stanicích.
K Trumpově výhře v prezidentských volbách v roce 2024 velkou měrou přispěl jeho slib, že sníží inflaci. Nyní jsou však Američané nespokojení s jeho ekonomickou politikou a mnozí prezidenta viní z vysokých cen na čerpacích stanicích.
K Trumpově výhře v prezidentských volbách v roce 2024 velkou měrou přispěl jeho slib, že sníží inflaci. Nyní jsou však Američané nespokojení s jeho ekonomickou politikou a mnozí prezidenta viní z vysokých cen na čerpacích stanicích.

ŽIVĚ Konflikt s Íránem vychází Američany draho, inflace je na tříletém maximu

Meziroční růst spotřebitelských cen ve Spojených státech v dubnu zrychlil na 3,8 procenta z tempa 3,3 procenta v předchozím měsíci. Inflace se tak dostala na nejvyšší úroveň za téměř tři roky. Vyplývá to z úterní zprávy amerického ministerstva práce. Inflaci tlačí vzhůru výrazný nárůst cen pohonných hmot, který je důsledkem konfliktu na Blízkém východě.

Americký prezident také řekl, že udělá všechno, co je nutné, aby válka na Ukrajině skončila. Ať už tomu lidé věří, nebo ne, konec konfliktu se podle něj blíží.
Americký prezident také řekl, že udělá všechno, co je nutné, aby válka na Ukrajině skončila. Ať už tomu lidé věří, nebo ne, konec konfliktu se podle něj blíží.
Americký prezident také řekl, že udělá všechno, co je nutné, aby válka na Ukrajině skončila. Ať už tomu lidé věří, nebo ne, konec konfliktu se podle něj blíží.

ŽIVĚ Trump jde proti Moskvě, USA nepodpoří ruské ovládnutí celého Donbasu

Mezi Spojenými státy a Ruskem podle amerického prezidenta Donalda Trumpa neexistuje shoda na tom, že by Rusko mělo získat celý ukrajinský Donbas. Trump to v úterý řekl novinářům ve Washingtonu před odletem na návštěvu Číny. Moskva si celý Donbas nárokuje, a to včetně oblastí, které se jí dosud nepodařilo dobýt. Americký prezident také řekl, že udělá všechno pro to, aby válka na Ukrajině skončila.

Reklama
Baťův kanál na řece Moravě, ilustrační foto.
Baťův kanál na řece Moravě, ilustrační foto.
Baťův kanál na řece Moravě, ilustrační foto.

Do řeky Moravy unikla ropná látka, hasiči se snaží zabránit jejímu šíření

Do řeky Morava v úterý odpoledne unikla nad Bělovským jezem u Otrokovic neznámá látka. Na místě zasahují hasiči, položením norných stěn se snaží zabránit dalšímu šíření. Hasiči Zlínského kraje o tom v úterý večer informovali na svém facebooku. Podle zástupců města Otrokovice unikla do řeky ropná látka. Na událost upozornily Zlínský deník a Česká televize.

Reklama
Reklama
Reklama