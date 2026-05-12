Zdecimovaná Sparta překonat Plzeň nedokázala. Slavia má znovu nabito na titul

Fotbalisté Sparty ve šlágru třetího z pěti kol nadstavbové části první ligy remizovali doma s Plzní bez branek. Letenští po kontumačním vítězství v sobotním nedohraném derby v Edenu sice na druhém místě tabulky snížili ztrátu na vedoucí Slavii na čtyři body, jejich pražský rival i tak může už ve středu po zápase s Jabloncem oslavit obhajobu titulu. Tým z Edenu získá jistotu v případě výhry.
Ve šlágru na Letné trefily oba celky brankovou konstrukci. Ve 20. minutě mířil do břevna plzeňský Alexandr Sojka, po změně stran pak do tyče domácí Santiago Eneme. Sparta neprohrála s Plzní ani třetí utkání v sezoně nejvyšší soutěže, vzájemný duel skončil 0:0 podruhé za sebou.
Letenští díky dnes dodatečně přiděleným třem bodům za kontumační vítězství na Slavii získali jistotu, že skončí nejhůře druzí v tabulce a v příštím ročníku je čeká hlavní fáze pohárů. Plzni chybí bod ke konečnému třetímu místu.
3. kolo nadstavby první fotbalové ligy - skupina o titul:
Sparta Praha - Viktoria Plzeň 0:0
Rozhodčí: J. Beneš - Nádvorník, Zoufalý - Kocourek (video). ŽK: Eneme - Červ. Diváci: 14.870.
Sparta: Surovčík - Sonne, Ševínský, Sörensen, Zelený - Rrahmani (76. Moudrý), Irving, Eneme, Kuol - Kuchta (76. Schánělec), Vojta (66. Panák). Trenér: Priske.
Plzeň: Wiegele - Memič, Krčík, Dweh, Doski - Hrošovský, Červ (90.+1 Valenta) - Sojka (77. Spáčil), Ladra (60. Adu), Višinský (60. Souaré) - Toure (77. Vydra). Trenér: Hyský.
