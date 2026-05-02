Kariéra Alexe Zanardiho obrazem

Připomeňte si spolu s námi kariéru závodního pilota a vítězného paralympionika Alexandra Zanardiho, který zemřel 1. května ve věku 59 let.
Důchodci budou moci ukončit spoření bez sankcí
Návrh skupiny koaličních poslanců, aby někteří důchodci mohli bez sankce ukončit penzijní spoření, by měla sněmovna schválit v předložené podobě bez úprav.
Záchranný tým vypustil velrybu Timmyho do Severního moře
Velrybu vyproštěnou z mělčiny na severu Německa dnes dopoledne záchranný tým vypustil z nákladního člunu do Severního moře, informuje agentura DPA.
Escobarovi hroši ničí v Kolumbii ekosystém i rybářství, nekontrolovatelně se množí
Podél řeky Magdaleny, jedné z hlavních kolumbijských vodních cest, se rybáři pohybují s opatrnou přesností. Z bahnité hladiny se totiž mohou bez varování vynořit hroši a v okamžiku se přiblížit k jejich lodi.
Muž, který už jednou porazil smrt, odešel. Italův příběh nemá obdoby
Alex Zanardi zemřel ve 59 letech. Legenda motorsportu i paralympiád inspirovala svět po ztrátě nohou i těžké nehodě.
Nejdražší poštovní známka světa bude k vidění v Česku
V Česku bude koncem léta poprvé k vidění nejdražší poštovní známka světa One-Cent Magenta, známá podle místa tisku také jako Britská Guyana. Na výstavě Poklady světové filatelie 3 v pražském Obecním domě si zájemci prohlédnou také americkou raritu známou jako Převrácená Jenny.