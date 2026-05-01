Honba za kilogramy hvězdu formule 1 málem zlomila. Teď Fin promluvil

Radek Vičík
Valtteri Bottas přiznal, jak se z nevinného hubnutí stala nebezpečná posedlost.

Valtteri Bottas
Finský pilot formule 1 Valtteri Bottas otevřeně popsal temné období své kariéry, kdy bojoval s poruchami příjmu potravy.

Dnes už mluví o zkušenosti, která ho málem semlela – tehdy si ale dlouho namlouval, že má všechno pod kontrolou.

Na začátku své kariéry, krátce po debutové sezoně 2013, pokračoval Bottas u Williamsu. Tým řešil problém s příliš těžkým vozem pro rok 2014 a hledal každé možné zrychlení.

Jedním z kroků bylo doporučení, aby jezdec shodil pět kilogramů. Bottas šel ale mnohem dál.

"Když mi řekli, že mám zhubnout pět kilo za dva měsíce, napadlo mě: ‚Pět? Proč ne deset? Můžeme ten vůz zrychlit ještě víc.‘ Tak jsem začal jíst k téměř každému jídlu dušenou brokolici a trochu dušeného květáku," napsal ve svém textu pro The Players' Tribune.

Z původně racionálního cíle se postupně stala posedlost. Bottas sám přiznává, že jeho uvažování začalo připomínat bludný kruh.

"Bylo to pro mě jako hra. Každé ráno jsem se probudil a vážil se, a když jsem viděl, jak se číslo snižuje, cítil jsem hluboké uspokojení," uvedl. "Vrátil jsem se z 90minutového běhu a snědl si malou misku dušené brokolice, jen abych měl dostatek energie na další 90minutový běh."

Postupně se jeho stav zhoršoval. Tělo vysílalo varovné signály, které ale ignoroval.

"Po dvou měsících, kdy se to stále zhoršovalo, jsem měl nervy v troskách. Budil jsem se sám ve čtyři hodiny ráno, bez budíku. Srdce mi bušilo až v krku. Měl jsem spoustu energie a říkal jsem si: 'To je skvělé. Mám během dne tolik času navíc na trénink,'" popsal.

K tomu se přidaly závratě v davu a silné bušení srdce při zátěži. Přesto si dlouho odmítal připustit, že je něco špatně.

"Všechno jsem tajil před svým týmem a dokonce i před týmovými kolegy. Ani moje rodina o tom nevěděla," přiznal.

Zlom přišel až ve chvíli, kdy vyhledal sportovního psychologa a dokázal si připustit, že problém existuje. Návrat do normálu ale nebyl rychlý. Trvalo téměř dva roky, než se z tohoto období dostal.

"Je to legrační, protože kdybyste jen sledovali moje závody, pravděpodobně byste nepoznali, že je něco v nepořádku," uzavřel Bottas.

Sezona formule 1 mezitím pokračuje po pětitýdenní pauze Velkou cenou Miami. Program odstartuje dnes v 18:00 SELČ jediným tréninkem, který bude prodloužen na 90 minut.

Ve 22:30 následuje kvalifikace na sprint. Ten je na programu v sobotu od 18:00, o čtyři hodiny později přijde kvalifikace na hlavní závod. Nedělní Grand Prix začne ve 22:00 SELČ.

Iran US Israel

