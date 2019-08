Kornfeil uchvátil diváky v Brně stíhací jízdou, triumf slavili bratři Marquezové

Aktualizováno před 9 minutami

Jakub Kornfeil obsadil v závodě Moto3 v rámci Grand Prix Česko republiky silničních motocyklů deváté místo. Filip Salač v Brně po pádu hned po startu cíl neviděl. Nebodoval ani Karel Abraham, který v MotoGP obsaidl 19. pozici.

Kornfeil předvedl skvělou stíhací jízdu. Pád týmového kolegy ze stáje Redox PrüstelGP Salače hned v prvních stovkách metrů ho sice zbrzdil a poslal hluboko do třetí desítky. český závodník ale podle svého zvyku předvedl skvělou boj. Nakonec se letos posedmé se dostal do nejlepší desítky.

Salač sice po nehodě, kterou podle informací stanice Nova Sport zavinil Jihoafričan Darryn Binder, na motocykl nasedl, ale po několika kolech zamířil do boxů.

Drama proběhlo hned na startu. kde zhasla motorka Johna McPheeho. Brita minuli všichni jezdci kromě japonského nováčka Jukiho Kuniiho, který po pádu skončil v péči lékařů. Pádů bylo v závodě ještě mnohem více, třeba Albert Arenas ze Španělska se k zemi poroučel dokonce hned dvakrát.

V boji o vítězství v desetičlenné přední skupině uspěl Španěl Aron Canet, jenž po předloňském třetím a loňském druhém místě vystoupal v Brně poprvé na nejvyšší stupeň. V čele pořadí MS tak o tři body předstihl Itala Lorenza Dalla Portu, který si po stratu ze 17. pozice dojel pro druhé místo. Třetí skončil další italský jezdec Tony Arbolino startující z pole position.

Závod MotoGP byl kvůli dešti o 40 minut odložen. To ale nic nezměnilo na suverenitě Marca Marqueze. Tovární jezdec Yamahy skvěl odstartoval a dojel si suverénně pro 50. triumf v MotoGP. Za Španělem dojeli na druhém místě Andrea Dovizioso a třetí Jack Miller, oba na Ducati.

Abraham se po startu zařadil na hranici druhé a třetí desítky a k bodům se nepřiblížil.

Kategorii Moto2 stylem start - cíl ovládl další Marquez. ALex, mladší bratr šampiona MotoGP Marca, vyhrál před Italy Fabiem Di Giannantoniem a třetím Eneou Bastianinim.

Návštěvnost letošní motocyklové Grand Prix by mohla být obdobná jako loni, tedy kolem 187 000 diváků. Vyplývá to z předběžných čísel, podle kterých akce nezaznamenala extrémní výkyv. Uvedl to Adam Svoboda z pořadatelského spolku kraje a města. Podle něj je návštěvnost kumulovaná.

Velká cena České republiky, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Brně:

Moto3: 1. Canet (Šp./KTM) 39:11,879, 2. Dalla Porta -0,159, 3. Arbolino (oba It./Honda) -0,217, 4. Masiá (Šp./KTM) -0,404, 5. Antonelli (It./Honda) -0,499, 6. Ogura (Jap./Honda) -0,530, …9. Kornfeil -1,063, Salač (oba ČR/KTM) nedokončil.

Průběžné pořadí MS (po 10 z 19 závodů): 1. Canet 148, 2. Dalla Porta 145, 3. Antonelli 98, 4. Arbolino 93, 5. Masiá 78, 6. Ramírez (Šp./Honda) 78, …9. Kornfeil 59, 26. Salač 6.

Moto2: 1. Á. Márquez (Šp./Kalex) 38:49,768, 2. Di Giannantonio (It./Speed Up) -3,018, 3. Bastianini (It./Kalex) -4,158, 4. Navarro (Šp./Speed Up) -4,290, 5. Marini (It./Kalex) -7,031, 6. Schrötter (Něm./Kalex) -8,847.

Průběžné pořadí MS (po 10 z 19 závodů): 1. Á. Márquez 161, 2. Lüthi (Švýc./Kalex) 128, 3. A. Fernández (Šp./Kalex) 110, 4. Navarro 110, 5. Schrötter 107, 6. Baldassarri (It./Kalex) 102.

