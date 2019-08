Kornfeil v Brně loňskou senzaci nezopakoval. Hvězdy MotoGP se na trati málem praly

Aktualizováno před 3 hodinami

Z dvojice českých jezdců ve třídě Moto3 vyšla kvalifikace na domácí Grand Prix v Brně lépe nováčkovi Filipu Salačovi, který obsadil 14. pozici. Jakub Kornfeil, loni nejrychlejší muž v boji o místa na startu, se letos musel spokojit až s dvacátou pozicí. Stejné místo získal v MotoGP Karel Abraham.

Kornfeil se při obhajobě pole position svými výsledky v trénincích neprobojoval přímo do druhé části kvalifikace. V té první na mokrém asfaltu skončil se ztrátou sedmi desetin vteřiny od postupu šestý a na startu se tak postaví až do sedmé řady.

"Snažil jsem se udělat maximum, bylo však "mojí" obrovskou chybou, že jsem se snažil jet sám. Ten kdo jede první za takových podmínek je referenčním bodem pro ty ostatní, takže soupeři zajeli své časy v úvodu za mými zády," uvedl český závodník.

V depu německé stáje se navíc objevil zvláštní problém. "Z nějakého zvláštního důvodu nám neběžela časomíra na televizi v boxu a to tam mám hodně lidí a nikdo si toho nevšiml. To byl prakticky ten důvod proč jsem do kvalifikace vyjel pozdě a zároveň to určilo i její průběh, což mne neskutečně štve," dodal zklamaný Kornfeil.

Jeho týmový kolega Salač během dešťové přeháňky začal druhým nejlepším časem. Od té chvíle se ale nováček v MS už nezlepšil a v konečném hodnocení byl 14. To jezdce stáje Redox PrüstelGP postaví na startu nedělní Velké ceny do páté řady.

"Dnešek byl super a jsem moc spokojený s tím, jak to dopadlo. Samozřejmě, že to mohlo být lepší, ale je to dobrá výchozí pozice. Doufám, že zítra dokážu bojovat o přední příčky, že dobře odstartuji, vše se povede podle představ a nikdo mi nespadne pod kola. Děkuji všem fanouškům a lidem, co mě podporují, jste skvělí! Zítra do toho dám všechno," sdělil rodák z Mladé Boleslavi.

Brněnskou kvalifikaci nejslabší třídy ovládl podobně jako v Mugellu Ital Toni Arbolino. Za ním skončili Brit John McPhee a další Ital Niccolo Antonelli.

Marquez zářil i zuřil

Abraham se ani před domácími fanoušky nedostal do druhé části kvalifikace, v té úvodní na pomalu schnoucí vozovce byl desátý. Celkově mu tedy patří startovní slot číslo 20.

S proměnlivými podmínkami se nejlépe vyrovnal lídr seriálu Marc Marquez. Tovární jezdec Hondy deklasoval soupeře časem o více než dvě vteřiny lepším a získal si tak 58. pole position v elitní kategorii. V první řadě budou vedle Španěla stát Jack Miller s další Hondou a Johann Zarco v sedle KTM.

Obhájce titulu Marquez se postaral o velký rozruch, když se dvakrát během několika minut dostal do konfliktu s krajanem Alexem Rinsem. Ten se nejprve se svojí Suzuki v zatáčce doslova vecpal pod velmi pomalého Marqueze, jenž teprve vyjel z boxů a nesnažil se tedy o měřený čas.

Naštvaný tovární jezdec Hondy to svému krajanovi oplatil při vjezdu do boxů, kde vedle sebe jedoucího Rinse pošťouchl rukou.

@FSAsiaLive: Get out of my personal space!



Little bit of gamesmanship perhaps between Marc Marquez and Alex Rins?#MotoGP #CzechGP pic.twitter.com/pTw6pKNBnk https://t.co/pTw6pKNBnk — AKMAL ARIF (@akmalarif90) August 3, 2019

Další Marquez suverénně ovládl kvalifikaci Moto2. Alex, maldší bratr současného krále MotoGP Marca, deklasoval soupeře časem o více než dvě vteřiny rychlejším. V této třídě ani letos v Brně žádných Čech nestartuje.

Kvalifikace na Velkou cenu České republiky, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Brně:

Moto3: 1. Arbolino (It./Honda) 2:18,020, 2. McPhee (Brit./Honda) -0,400, 3. Antonelli (It./Honda) 0,802, …14. Salač -2,706, 20. Kornfeil (oba ČR/KTM) nepostoupil do druhé části kvalifikace.

Moto2: 1. A. Márquez (Šp./Kalex) 2:06,787, 2. Lowes (Brit./Kalex) -2,018, 3. Baldassarri (It./Kalex) -3,979.

MotoGP: 1. M. Márquez (Šp./Honda) 2:02,753, 2. Miller (Austr./Ducati) -2,524, 3. Zarco (Fr./KTM) -2,598, …20. Abraham (ČR/Ducati) nepostoupil do druhé části kvalifikace.