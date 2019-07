Kornfeil poprvé v sezoně vyrazí do závodu Moto3 z druhé řady

Aktualizováno před 31 minutami

Motocyklový jezdec Jakub Kornfeil obsadil v kvalifikaci na nedělní Velkou cenu Německa šesté místo a po nejlepším výsledku v sezoně Moto3 odstartuje letos poprvé z druhé řady. Dosud nejlépe v kariéře zvládl boje o pozice na startu jeho týmový kolega Filip Salač, který zajel třináctý čas a zajistil si pátou řadu na roštu. Karel Abraham v nejsilnější třídě MotoGP nepostoupil do druhé části kvalifikace a odstartuje z 21. místa.

Kornfeil o místo vylepšil kvalifikační výsledek z minulého týdne v Assenu, kde pak dojel v závodě třetí. Na Sachsenringu byl po pátečních trénincích čtvrtý, ale v dnešních dopoledních jízdách se nezlepšil a v kombinaci časů se propadl až na 19. místo, takže musel do první části kvalifikace. V ní se ale vešel mezi čtveřici postupujících, na rozdíl například od lídra MS Aróna Caneta ze Španělska, který odstartuje až z 22. pozice, tedy z osmé řady.

V druhé kvalifikaci se Kornfeil hned ujal vedení a dlouho útočil na start z první linie, což se mu dosud podařilo čtyřikrát. Mezi první trojicí se ale neudržel a zajistil si alespoň druhou řadu s mankem 453 tisícin sekundy na Ajumua Sasakiho z Japonska, který vybojoval premiérovou pole position.

Salač se zaskvěl ve třetím tréninku, v němž se v kombinaci časů ze všech tří sekcí katapultoval na třetí místo s přímým postupem do druhé části kvalifikace. Už tím si zajistil nejlepší výsledek v kariéře, protože dosud byl v kvalifikaci maximálně dvacátý. Mezi osmnácti jezdci pak na 13. místě ztratil na Sasakiho 748 tisícin.

Do závodu MotoGP odstartuje z pole position španělský lídr MS Marc Márquez. Mistr světa na Sachsenringu už deset let v kvalifikaci neprohrál a předchozích devět příležitostí proměnil v triumf v závodě. Jedinečnou sérii zahájil v roce 2010 ve třídě do 125 ccm, pak to dvakrát zopakoval v Moto2 a v královské kubatuře teď bude mít sedmou šanci.

V první řadě doplní továrního jezdce Hondy Francouz Fabio Quartararo a krajan Maverick Viňales na yamahách. Abraham se vydá do závodu jako předposlední ze sedmé řady.

Kvalifikace na Velkou cenu Německa, závod mistrovství světa silničních motocyklů na Sachsenringu:

Moto3: 1. Sasaki 1:26,135, 2. Toba (oba Jap./Honda) -0,057, 3. Ramírez (Šp./Honda) -0,171, …6. Kornfeil -0,453, 13. Salač (oba ČR/KTM) -0,748.

MotoGP: 1. M. Márquez (Šp./Honda) 1:20,195, 2. Quartararo (Fr./Yamaha) -0,205, 3. M. Viňales (Šp./Yamaha) -0,211, …21. Abraham (ČR/Ducati) nepostoupil do druhé části kvalifikace.