Motorka úplně zvadla, tak Salač německé trápení raději ukončil v boxech

Sobota a neděle Filipa Salače vypadaly jako den a noc. Po zisku první pole position v mistrovství světa Moto3 přišlo druhý den velké zklamání. Český jezdec ve Velké ceně Německa ani nedojel do cíle.

Problémy začaly už v ranním zahřívacím tréninku, v němž si připsal až 26. místo. "Ráno jsem se trápil s motorkou, která nefungovala tak, jak bych chtěl," popsal 19letý jezdec.

Start sice Salačovi vcelku vyšel, jenže pak přišel kontakt s jedním z rivalů. "Do závodu jsem měl dobrý start, ale v první zatáčce tam byl jeden ze soupeřů delší a trochu mě vytlačil," popsal závodník Rivacold Snipers Teamu.

Od té chvíle následoval už jen neustálý propad průběžným pořadím. "Postupně mě jezdci začínali předjíždět na rovinkách. Absolutně jsem nevěděl, co dělat, protože jsem v každém kole ztratil tři nebo čtyři pozice na hlavní rovince. Opět jsem se trápil s výkonem motoru," posteskl si rodák z Mladé Boleslavi.

Nepomohl mu ani profil německé trati, která je samá zatáčka. "Nemohl jsem pořád všechny objíždět venkem, to jde na Sachsenringu docela ztěžka. Motorka pak úplně zvadla, takže jsem zajel do boxů," popsal závodník smutný konec svého působení v osmém dílu světového šampionátu silničních motocyklů.

Po chvíli smutku už ale Salač myslí dopředu. "Nevíme, co s tím, strašně mě to štve. Dneska jsem měl největší příležitost svého života, protože zdejší trať není úplně na motor. Nedá se nic dělat. Budu koukat dopředu, uvidíme, co bude teď dál," dodal jezdec sedlající Hondu.