Skvělý Salač pojede v Německu z pole position. Navázal na Peška a Kornfeila

Filip Salač vyhrál sobotní kvalifikaci na Velkou cenu Německa silničních motocyklů kategorie Moto3.

Zatím naposledy stál tuzemský jezdec na prvním místě startovního roštu roku 2018 v Brně, to byl Jakub Kornfeil také ve třídě Moto3.

Před tím měl pole position třikrát Lukáš Pešek, to bylo ještě ve třídě do 125 ccm. Před patnácti lety vyhrál kvalifikaci také na Sachsenringu. K tomu přidal úspěchy na dvou italských tratích: v Mugellu (2006) a Misanu (2007). To vše bylo na motorce Derbi.

Jezdec Rivacold Snipers Teamu získal pole position na Sachsenringu časem 1:26,913. Druhý Dennis Foggia z Itálie ztratil 183 tisícin vteřiny. První řadu doplní Tacuki Suzuki z Japonska. Všichni tři jezdci sedlají motocykly značky Honda.

Po druhém místě ze závodu v Le Mans je to pro 19letého závodníka zatím největší úspěch kariéry v mistrovství světa. Přitom po pátku nevypadala jeho situace příliš dobře.

"Vůbec jsem zisk pole position nečekal, včera ve druhém tréninku se nám v tom horku nedařilo, takže mým cílem byl postup do druhé části kvalifikace a tam to nějak dát," prohlásil rodák z Mladé Boleslavi.

V sobotu pálilo na asfalt okruhu Sachsenring slunce, což ovlivnilo i strategii Salačova týmu. "Nasadili jsme nové pneumatiky hned pro první výjezd v kvalifikaci, to byla správná strategie. Jel jsem hranu hned od začátku a podařilo se mi zajet své první pole position. Jsem za to strašně rád a mám skvělou výchozí pozici na zítra. Teď je potřeba ustát tlak, vybrat správné pneumatiky a půjdu si užít závod," dodal český jezdec.

Závod kategorie Moto3 startuje na Sachsenringu v neděli v 11 hodin našeho času.

Kvalifikace na Velkou cenu Německa, závod mistrovství světa silničních motocyklů na Sachsenringu:

Moto3: 1. Salač (ČR/Honda) 1:26,913, 2. Foggia (It./Honda) -0,183, 3. Suzuki (Jap./Honda) -0,214.