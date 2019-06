Milík si všechno dělá sám, přesto věří, že na Markétě prožene špičkové jezdce

před 1 hodinou

Od roku 2014 se díky divoké kartě může plochodrážník Václav Milík každoročně měřit na pražské Markétě se světovou elitou při závodu FIM Speedway Grand Prix. A na startu nebude chybět ani letos. "Velice si divoké karty vážím, i když bych rád startoval v tomto prestižním seriálu jako jeden ze 16 stálých jezdců," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz nejlepší český plochodrážník. Jezdí v Polsku za Wroclaw, ve Švédsku posiluje klub Dackarna Malilla a v Německu reprezentuje Landshut.

Co pro vás vystoupení v této špičkové soutěži na pražské Markétě znamená?

Je to jeden z podniků mistrovství světa, takže je to pro mě výjimečný závod. Navíc v domácím prostředí a v báječné divácké atmosféře. A samozřejmě je to jedna z možností, jak se zařadit mezi nejlepší z nejlepších.

V pražské Grand Prix startujete pošesté. Jaké byly vaše předchozí jízdy?

Nikdy nezapomenu na tu nejvydařenější v roce 2017, kdy jsem skončil třetí. Celá předloňská sezona byla výborná, dařilo se doslova všechno. Podepsalo se to i na psychice, jezdil jsem v klidu, bez nervového napětí, zda mám dobře seřízenou motorku.

A jak jste na tom letos?

Je to tak trochu nahoru a dolů. Někdy se daří a jindy by to mohlo být lepší. U motorky došlo k několika technickým úpravám a i v této oblasti bylo střídavě oblačno. Všechno je to o penězích. Když je máte, jedete na závody v klidu, protože se můžete spolehnout na dokonale nachystané motorky a nechybí vám člověk, který zařizuje všechno důležité. Já si dělám všechno sám a po závodě se místo odpočinku musím ještě věnovat administrativě.

S jakým umístěním byste byl spokojen v sobotním pražském závodě?

Mým hlavním cílem je postup do semifinále a velkým přáním pak zopakovat úspěch ze zmíněného předloňského roku.

Letošní seriál Grand Prix představil jako novinku tréninkovou kvalifikaci. Co z ní podle vás zatím vyplývá?

Především to, že vítězství a tím i výběr startovní pozice nezaručuje ještě dobré umístění v samotném závodě. Ve Varšavě zvítězil Slovinec Žagar a nakonec skončil až desátý. Ve Slovinsku byl v kvalifikaci nejlepší Rus Laguta a ani on pak sedmým místem neoslnil. Naopak v Kršku Polák Zmarzlik kvalifikaci vynechal, startovní číslo mu bylo vylosováno a jemu se podařilo tento druhý závod Grand Prix vyhrát.

Které tři plochodrážníky byste jmenoval jako největší favority letošního ročníku?

Polák Zmarzlik, Rus Sajfutdinov a Dán Iversen. Na programu však bude ještě osm závodů, v nichž se může stát cokoliv.

Do vybrané plochodrážní společnosti byste se chtěl prosadit natrvalo. V první letošní kvalifikaci v německém Abensbergu jste však začátkem tohoto týdne neuspěl. Proč to nevyšlo?

Je to velké zklamání, ale snad mě čekají ještě další možnosti. Hned v první jízdě jsem měl problém s motorkou a každý ztracený bod je v nesmírně vyrovnané bitvě v konečném hodnocení znát. Druhá motorka už jela dobře, ale předchozí manko smazat nešlo a skončil jsem sedmý. Pro postup do srpnové Challenge bylo potřeba být do třetího místa.