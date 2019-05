"Málem jsem je zabil." Šílenci přebíhali při F1 trať, formule je minula o centimetry

před 3 hodinami

Rozum zůstává stát nad počínáním dvou traťových komisařů, kteří se přímo při Grand Prix Monaka formule 1 rozhodli přeběhnout trať. Jen o centimetry je minul monopost Sergia Péreze. "Málem jsem je zabil," ulevil si mexický jezdec.

Z těch záběrů až mrazí. Pérez opustil boxy a vyjížděl z první zatáčky, když náhle uviděl, jak dva lidé přebíhají přímo před ním trať. Šlo o traťové komisaře, kteří dostali šílený nápad. Zatímco první z pořadatelů se bleskově vrhl přes bariéru, druhý se na místě zastavil a řítící se formule ho minula doslova o centimetry.

Después de este momento, estoy muy contento con mi día! Que todos podemos volver a casa con nuestras familias. Espero que no vuelva a pasar por la seguridad de los marshals! 🙏 #MonacoGP #Checo11 pic.twitter.com/jBhLgMqFVd — Sergio Pérez (@SChecoPerez) May 26, 2019

"Co ti maršálové blbnou? Vždyť jsem je málem zabil," křičel hned Pérez do týmové vysílačky. "Musel jsem brzdit a měli velké štěstí, že jsem se jim vyhnul," ulevil si Mexičan po závodě, v němž dorazil do cíle na třinácté pozici.

Záběry dramatické situace, jak je zaznamenala kamera na jeho helmě, pak sdílel na sociálních sítích. "Po tomhle incidentu jsem velmi spokojený s výsledkem tohoto dne. Že jsme se všichni mohli bezpečně vrátit domů a k našim rodinám. Pro bezpečnost maršálů doufám, že tohle už se nikdy nestane," připsal devětadvacetiletý jezdec týmu Racing Point.