Prokletá elektronika znovu úřadovala. Neděle vynesla Lackovi jen šest bodů

před 51 minutami

Adam Lacko v Buggyře na závodě ME tahačů na Hungaroringu 2019. | Foto: Radek Vičík

Adam Lacko v nedělních závodech ME tahačů na okruzích na Hungaroringu vybojoval šesté místo. V druhém závodě na okruhu známe z formule 1 cíl neviděl.

Mygoród (od našeho zpravodaje) - Problémy s elektronikou stále vyvíjeného nového speciálu VK50, které výrazně ovlivnily sobotní výsledky, pokračovaly i druhý den. Lackovi v kvalifikaci znovu začal zlobit omezovač rychlosti, takže se propracoval pouze do páté řady startovního roštu.

I když přestalo pršet už půl hodiny před startem, začala se první jízda pod žlutými vlajkami. Tím se během dvou okruhů vytvořily před ostrým závoděním mezi jezdce velké rozestupy, které českému jezdci ztížily cestu kupředu závodním polem. Jezdec Buggyry se tak posunul aspoň o tři příčky na konečnou šestou pozici.

V druhém závodě s obrácenou nejlepší osmičkou na startu se Lacko ocitl v druhé řadě. 34letý závodník se brzy dostal do souboje o vedení. Ten ovšem už po pár stovkách metrů náhle skončil. Na vině byla opět elektronika, jejíž závada připravila motor Buggyry o výkon. Lacko tak jen zvolna dokroužil do boxů, kde pro něj závodní víkend definitně skončil.

"To je prostě motorsport. V Misanu jsme se namlsali, jak nové auto jelo téměř bez problémů. Tady přišly. Ale musím se přes to přenést. Není to vina moje ani mechaniků, prostě technika. Teď nás čekají testy v Mostě a pak se už můžu těšit na Slovensko," uvedl Lacko přímo v boxech maďarského okruhu.

Šest získaných bodů znamenalo pro rodáka z Čeladné další propad průběžným pořadím. S 53 body je na šesté pozici, na vedoucího obhájce titulu Jochena Hahna ztrácí 41 bodů. Šampionát pokračuje už za 14 dní na Slovakia Ringu.

Závody mistrovství Evropy tahačů v Budapešti:

3. jízda: 1. Hahn 26:50,197, 2. Halmová (oba Něm./Iveco) -2,104, 3. Kiss (Maď./Mercedes-Benz) -6,019, …6. Lacko (ČR/Buggyra) -19,553.

4. jízda: 1. Kursim 26:05,819, 2. Reinert (oba Něm./Iveco) -2,518, 3. Albacete (Šp./MAN) -5,695, …Lacko nedokončil.

Průběžné pořadí: 1. Hahn 94, 2. Albacete 71, 3. Kiss 63, …6. Lacko 53.