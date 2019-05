Lacko vyráží do boje o svůj druhý evropský titul. Letos bez zánětu a s novým autem

před 1 hodinou

Adam Lacko vyráží v sobotu a v neděli v Misanu do útoku na svůj druhý titul mistra Evropy tahačů na okruzích. Letos mu Buggyra připravila nový závodní speciál. 34letý závodník navíc nemusel před začátkem sezony prožít podobné zdravotní martyrium jako loni, kdy kvůli zánětu několik týdnů před první Velkou cenou absolvoval krátce po sobě dvě operace břicha.

"Můj zdravotní stav je dobrý. V zimě jsem se věnoval fyzičce a zhubnul deset kilo," pochlubil se Lacko na setkání s novináři, které Buggyra uspořádala v Praze.

Na sezonu se těší, ale svoji pozici v našlapaném závodním poli nechce dopředu odhadovat. "Dělat jakékoliv předpovědi pro novu sezonu je těžké. Ale doufám, že už v Misanu si dojedeme pro první pohár," věří jednička Buggyry.

Druhým pilotem bude stejně jako loni Brit Oly Janes. Ten ovšem na rozdíl od české hvězdy nebude mít k dispozici úplně nový tahač VK 50.

Lacka čekalo s "vékáčkem" náročné seznamování během testovacích jízd v Mostě. "Kvůli novému podvozku musím teď jezdit úplně jinou stopu Je možné, že začátky závodních víkendů budou kvůli hledání nové stopy obtížnější. Ale s tím jsme do toho šli, že první sezona bude o tom, abychom se s autem naučili jezdit," uvedl Lacko.

V tom mu do řeči skončil manažer Buggyry Jan Kalivoda a se smíchem prohodil: "Může být. Nedělej si tady omluvenky."

Ale Lacko se nechal vyvést z klidu: "Na novém autě se může něco pokazit: Třeba i drobnůstky, třeba vypadne kablík."

"V tomhle stojíme rovnýma nohama na zemi. Není to omluvenka, ale je to prostě nové auto," dodal znovu Kalivoda.

Že to je skutečně nový a jiný tahač, poznal mistr Evropy z roku 2017 hned při prvním testu. "Vyjel jsem s ním na trať jako se starým. Ale přišli jsme na to, že takhle se s ním jet nedá. Začal jsem vymýšlet jinou stopu, jinak jsem řadil, jinak brzdil a pomalu jsem se na auto adaptoval. Pak se zničehonic dal zajet i dobrý čas. Je potřeba jezdit, jezdit a jezdit, abych si na to zvykl."

Lacka s Janesem čeká v boji o evropské body celkem 14 vyzyvatelů, kteří se přihlásili na celou sezonu. Navíc se závod od závodu hlásí další piloti, mezi nimiž by ani letos nemělo chybět jméno veterána Františka Vojtíška.

Ve špičkových týmech došlo k jediné výrazné změně. Ve stáji Tankpool24 Racing se vedle ambiciózního Maďara Norberta Kisse objeví místo německého pilota Steffena Faase jeho krajan Fabio Citignola.

Němec René Reinert zůstal sice věrný barvám své stáje, ale vyměnil MAN za značku Iveco, V tom jede i obhájce titulu Jochen Hahn a populární Steffi Halmová.

Osmidílný seriál s 32 jízdami startuje už tento víkend v italském Misanu. Pátým podnikem bude na přelomu srpna a září Most, šampionát vyvrcholí 5. a 6. října v Jaramě položené jen několik kilometrů severně od Madridu.

Startovní listina ME tahačů na okruzích 2019: