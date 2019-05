Lacko sice čeká na první vítězství v sezoně, z Itálie se i tak vrací jako lídr

před 31 minutami

Adam Lacko v závodě ME tahačů na okruzích v Misanu 2019 | Foto: Buggyra

Adam Lacko v Misanu potvrdil, že se mu za zhoršených povětrnostních podmínek daří. Pilot Buggyry získal během zmoklé neděle za druhé a čtvrté místo dalších 22 bodů a drží se v čele průběžného hodnocení mistrovství Evropy tahačů na okruzích.

Misano (od našeho zvláštního zpravodaje) - Mraky, které se od pátku nad Misanem honily, přinesly druhý den úvodního podniku evropského šampionátu vydatný déšť. Lacko se na mokrém asfaltu kvalifikoval druhý za Norbertem Kissem v Mercedesu a před svým největším soupeřem, obhájcem titulu Jochenem Hahnem s Ivecem.

Tato dvojice také ovládla první závod, který byl kvůli průtrži mračen odstartován po dvou kolech absolvovaných pod žlutými vlajkami. Při ostrém startu Kiss kontroloval situaci a neděl českému šanci zaútočit. Třetí se držel Hahn.

Toto pořadí vydrželo až do konce. Pro Kisse to bylo první vítězství od loňského července, kdy triumfoval na svém téměř domácím Slovakia Ringu.

V druhém závodě, kdy si první osmička otáčí pořadí na startu, se do čela brzy po startu dostal Hahn a vedení si udržel až do konce. Naopak Lacko se dopředu nepropracoval. To ale netrvalo dlouho. Stejně jako v sobotu předvedl závodník Buggyry výbornou stíhací jízdu, která se opět zastavila těsně pod stupni vítězů.

V konečném účtování úvodního víkendu ME to pro 34letého pilota znamená průběžné vedení v seriálu s 44 body, druhý Hahn má o dva méně. O třetí místo se s 34 body dělí Kiss a Španěl Antonio Albacete (MAN).