Krocení divoké Buggyry pokračuje. Dostala obojek a jede si pro první pohár

před 2 hodinami

Do nové sezony evropského šampionátu tahačů na okruzích připravila roudnická Buggyra zbrusu nový závodní speciál VK 50. Je to poprvé, co tým zároveň předělal "celý závoďák" a do něho nemontoval i nový motor.

"Dřív jsme jen změnili plasty na karoserii a lidé se ptali, co je to za nové auto. Teď jsou plasty asi to jediné, co zůstalo, ale kdo zná závodní tahače blíž, uvidí, že je jinak všechno změněné," připomněl paradox velké roudnické inovace David Vršecký, který má nový tahač konstrukčně na svědomí.

Vítěz evropského, indického i čínského šampionátu se do konstrukce auta pustil už zhruba před rokem a půl. "Trvalo to trochu déle, než jsme plánovali, ale chtěli jsme využít každé možnosti, jak auto zlepšit," sdělil šéfkonstruktér Buggyry.

Vývoj takového speciálu není vůbec levná záležitost. "Tady je každý díl unikát, musíme si ho sami nebo ve spolupráci s dodavateli vyvinout a vyzkoušet. Není to žádná sériovka, kde by se daly náklady na vývoj rozpustit do tisíců hotových aut, takže to stojí strašné peníze," odhalil zákulisí vývoje manažer Buggyry Jan Kalivoda.

Slib, že nové auto vyjede na začátku letošní sezony, parta kolem Vršeckého a ředitele vývoje Robina Dolejše splnila. Po testech v Mostě čeká Buggyru VK 50 premiéra tento víkend v Misanu, kde startuje prvními čtyřmi bodovanými jízdami evropský šampionát tahačů na okruzích.

Nadšený úsměv konstruktéra

Novinku bude mít letos k dispozici pouze Adam Lacko, který po loňském druhém místě chce zaútočit na svůj druhý titul. Jenže "vékáčko" jezdí úplně jinak než dosavadní speciál, takže i tak zkušený pilot si na něj musí zvykat.

"Je to jako štěně bulteriéra nadopované red bullem, které lítá po zavřeném obýváku. To auto je hodně divoké a my mu teď musíme dát obojek," řekl se smíchem Vršecký.

Práce u rýsovacího prkna a v dílnách se vyplatila. Už během prvních tří dnů testování v Mostě zajel Lacko lepší čas, než byl dosavadní rekord Buggyry na severočeské trati. "To jsme vůbec nečekali. Mysleli jsme, že začátek bude daleko horší a k nejlepším časům se budeme přibližovat postupně," přiznal Vršecký, který se sám v Mostě v novém tahači svezl.

"Bylo to úžasný. Koutky úst se mi rozjely do stran, že je opravdu radost s tím autem jet. Reakce jsou mnohonásobně rychlejší. Ale tím pádem je daleko rychlejší i reakce na chybu," dodal.

Proč vlastně přichází nový vůz, když s tím starým byl Lacko od roku 2015 na konci sezony vždycky nejhůř druhý? Fat Fox, jak se dosavadní model jmenoval, měli inženýři a mechanici doslova vymazlený do posledního detailu. Nebylo se už kam dál posunout. Naopak loni šampion Jochen Hahn předvedl se svým Ivecem tak velký pokrok, že na něj už "stará" Buggyra prostě nestačila. A každý závodník a tým chtějí ze všeho nejvíc vítězit.

Novým motorem proti dýmu z výfuku

"Naše ambice jsou velké. Ale počítáme s tím, že to je nové auto, takže můžou nastat různé problémy," říká odhodlaně manažer Kalivoda. "Důležité je, že VK 50 viděli při testech v Mostě techničtí komisaři FIA a naše řešení schválili. Výklad pravidel je vždycky široký a bylo třeba je přesvědčit o tom, že ten náš je správný."

Z hlediska pravidel bylo potřeba vylepšit i motor Gyrtech. Od začátku loňské sezony se v rámci ME začala sledovat kouřivost, což byl pro Buggyru občas problém.

"To je snad jediné pravidlo, které se v celé FIA kontroluje pouhým okem. A proti rozhodnutí, že z výfuku jde moc tmavý kouř, prakticky nemáte odvolání. Pak jsme byli nuceni jet s nižším výkonem, abychom se vyhnuli penalizaci. To se u nového auta taky vyřešilo," uvedl Kalivoda.

Motor doznal revoluční změny ve vstřikování. Místo vačky je použitý systém common rail. "To přispělo nejen k menší kouřivosti a nižším emisím, ale také výrazně vylepšilo výkonovou křivku motoru," osvětlil Vršecký detaily radikální úpravy agregátu.

Vývoj vozu ale nekončí. během sezony dostane nové tlumiče, které před tím Buggyra úspěšně použila u dakarské Tatry. "Bude to další velká výzva se jim přizpůsobit a naučit se je ovládat. Myslím si, že to bude výrazný posun kupředu," věří šéfkonstruktér Buggyry.

Iniciály VK 50 připomínají legendárního konstruktéra Václava Krále, který právě před padesáti lety představil první vůz tehdy ještě pod názvem Baghira. Značku později koupil majitel roudnického týmu Martin Koloc a upravil ji do současné podoby Buggyra.