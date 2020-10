Komentář: Odchod Hondy atakuje pozici Red Bullu. Tým čeká boj o motor i Verstappena

Avizovaný odchod Hondy z formule 1 na konci příští sezony nechá Red Bull (a jeho béčko AlphaTauri) bez dodavatele motorů. Na tom, jak rychlou a kvalitní náhradu tým najde, záleží i osud jeho hlavní hvězdy - Maxe Verstappena.

Honda zopakuje scénář z roku 2008. Když už se začalo jejím motorům konečně dařit, zařadili Japonci zpátečku a z F1 odešli. Tehdy to byla dokonce celá tovární stáj, kterou na poslední chvíli zachránil Ross Brawn. Následující rok z ní udělal neporazitelný stroj na vítězství a pak ji prodal Mercedesu.

Návrat Hondy do světa Grand Prix byl před pěti lety tristní. McLaren dostal velmi slabý a nespolehlivý agregát. Nepříčetný Fernando Alonso si nakonec po třech sezonách vyvzdoroval přechod k Renaultu.

Japonci se pak uchýlili pod křídla Red Bullu (nejdřív v podobě béčka Toro Rosso). A ejhle, loni začal s jejich pomocí Max Verstappen vyhrávat. Letos vedle něj jeden triumf přidal také Pierre Gasly v AlphaTauri (což je přejmenované Toro Rosso). Honda je tak jediný motor, který teď dokáže aspoň trochu vzdorovat dominantnímu Mercedesu.

Jenže doba je zlá, jenů málo, a tak se musí šetřit i u Honda Giken Kōgyō Kabushiki-gaisha, jak zní celý název japonského koncernu. A kde jinde začít hledat peníze na výzkum a vývoj elektromobilů, hybridů či alternativních pohonů než právě ve formuli 1?

Férové je, že oznámení přišlo s dodatečným předstihem. Honda navíc slibuje, že speciálně pro rok 2021 vyvine motor, který by měl dokázat bojovat o titul mistra světa. To by se Red Bullu jistě líbilo, jenže nápojový magnát Dietrich Mateschitz musí myslet v delší perspektivě.

Návrat, nebo cesta do neznáma?

Má před sebou v podstatě dvě reálné varianty. Může sklopit hlavu a pokorně se vrátit k Renaultu, který před loňskou sezonou tak halasně opustil.

A pak tu je možnost sice nákladnější, ale umožňující mít osud ve vlastních rukou. Red Bull by mohl převzít motorářskou divizi Hondy (což už Japonci také nabídli) a vyvíjet na základě japonské techniky vlastní motor pro formuli 1.

Tím se zároveň rýsuje možnost zásobovat nejen své dvě stáje, ale výhledově přejít i na zákaznickou bázi. Tím by se vývoj a výroba výrazně zlevnily.

Faktor Verstappen

Ať už se v Milton Keynes rozhodnou jakkoliv, výsledek musí být tip ťop. Jen tak si tým udrží svoji superstar jménem Max Verstappen. Čerstvě 23letý Nizozemec je zvyklý od příchodu do Red Bullu vítězit.

A navíc je tu výkonnostní klauzule v jeho kontraktu. Ten má Verstappen sice platný až do roku 2023, jenže když mu Red Bull dodá nějakou průměrnou plečku, bude "Šílený Max" volný a může hledat štěstí a vavříny u jiného top týmu.

Což je zajisté to poslední, po čem Mateschitz, guru závodního programu Red Bullu Dr. Helmut Marko, i boss týmu Christian Horner touží.