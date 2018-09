Komentář: Mít příliš talentu se v F1 nemusí vyplatit. Nevěříte? Zeptejte se Ocona

před 2 hodinami

Mladí piloti to mají ve formuli 1 čím dál tím těžší. Nemusí jim stačit ani jasně prokázaný talent jako v případě teprve 21letého Estebana Ocona.

Komentář - Přestupový trh ve formuli 1 má za sebou ty největší bomby v podobě odchodu Fernanda Alonsa a rošády Leclerc-Räikkönen mezi Ferrari a Sauberem. Volných míst ubývá, a tak se řada pilotů bojí, zde v Grand Prix se příští rok vůbec svezou. Paradoxně je mezi nimi i všemi uznávaný talent Esteban Ocon.

Dravý Francouz, který ve Force India už druhým rokem nedaruje ani centimetr týmovému kolegovi Sergio Pérezeovi, se ocitl tváří v tvář existenčním problémům. V pouhých 21 letech mu hrozí, že (snad jen na jeden rok) zase přijde o místo v F1.

Za všechno může fakt, že je smluvním pilotem Mercedesu. Ten ho na vychování poslal loni do stáje Force India, která používá motory od Stříbrných šípů. Jenže tým šel do konkurzu, tam ho koupil kanadský miliardář Lawrence jako poněkud dražší hračku pro svého syna Lanceho, který teď pilotuje Williams.

"Anti-Toto" koalice

První štací, kde Ocon zkoušel štěstí, byl Renault. Po nečekaném podpisu Ricciarda přišel na řadu McLaren. Dokonce si ve Wokingu už zkoušel sedačku, jenže britský tým nakonec sáhl po svém chráněnci Lando Norrisovi.

"V létě bylo tolik politiky a lží. Někteří lidé prostě nemají koule na to, aby dodrželi to, co jednou řekli," postěžoval si šéf Mercedesu Toto Wolff.

Možná právě jeho častá silná slova na adresu konkurence teď zahrála v neprospěch Ocona. V boxech F1 panuje "anti-Toto" blok a všechno, co se nějak týká šéfa Stříbrných šípů, soupeři torpédují.

Pokud nenajde společnou řeč s Williamsem, bude si muset Ocon rok počkat v roli záložního pilota Mercedesu, než se (pravděpodobně po Bottasovi) uvolní místo v týmu.

Naopak jeho předchůdce v roli hvězdy týmu z Brackley, jen o dva roky starší Pascal Wehrlein je volný. Po nevydařeném působení u Sauberu a letošním testování se obě strany rozhodly neprodloužit vzájemný kontrakt. To se Oconovi stát nemůže, protože Wolff prohlásil, že se rodáka z Normandie nevzdá "ani za milion let".

25 let je na debut už skoro pozdě

Ocon není jediný talent, který si dost možná příští sezonu nezazávodí v F1. Podobně je na tom bývalý šampion GP2 Stoffel Vandoorne, s nímž už nepočítají u McLarenu. Nahradí ho Norris bojující o titul ve Formuli 2.

Trend výrazného snižování věku pilotů formule 1 není nějakou novinkou, odstartoval už počátkem této dekády. Vždyť třeba Španěl Jaime Alguersuari skončil u Toro Rossa v pouhých 21 letech, Franocuz Sébastien Buemi u stejného týmu ve 23.

Doby, kdy budoucí čtyřnásobný mistr světa Alain Prost debutoval v šampionátu krátce po oslavách 25. narozenin, jsou zřejmě dnes tytam. V současné době je pětadvacetiletý pilot spíš zkušeným mazákem. Nebo v F1 dávno skončil…