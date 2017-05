Monako přeje připraveným. Hvězdy zde zakopávají o svodidla a outsideři mají šanci zazářit

před 35 minutami

Závod formule 1 v uličkách Monte Carla je jedinečnou událostí v celém kalendáři světového šampionátu. Jezdci si stěžují na nebezpečnou trať, ale vítězství v Grand Prix Monaka je jedno z nejcennějších.

Praha, Monte Carlo - Z rčení o tom, že jezdit s formulí 1 po Monte Carlu je jako létat s vrtulníkem po obýváku, se sice už stalo klišé. Jenže lépe vystihnout Velkou cenu Monaka se nikomu nepodařilo.

V úzkých přístavních uličkách se téměř nedá předjíždět a každá chyba se platí karambolem s fatálními následky pro ambice uspět v závodě. Takhle přišel o vítězství i šampion kalibru Ayrtona Senny, když v roce 1988 havaroval ve chvíli, kdy měl 50vteřinový náskok před druhým Prostem.

Vodní ruleta pro outsidera

A když v Monte Carlu prší, je to úplná pohroma. Sice si právě Senna vydobyl na začátku kariéry v Tolemanu první ostruhy v deštivé Grand Prix Monaka, jenže voda na městském okruhu jinak znamená jen samé maléry.

Před 21 lety slavil Francouzi dosud poslední triumf ve Velké ceně v neuvěřitelné vodní ruletě, již dokončily jen tři (ano čtete dobře) vozy. Pro vítězství si dojel Olivier Panis v té době už druhořadém Ligieru a šachovnicový prapor viděli už jen David Coulthard s McLarenem a další Brit Johny Herbert za volantem Sauberu.

Nikdo jiný z 21 pilotů na startu (ten 22., Andrea Montermini ve Forti, nedokončil ani zaváděcí kolo) už nedojel.

Panis sice stál až v sedmé řadě, jenže když každý před vámi bourá, tak jdou řeči to tom, že se v Monaku nedá předjíždět, absolutně stranou. Ale abychom sympatickému Francouzi nekřivdili, dokázal se dostat třeba před Mikku Häkkinen i Herberta.

Pro třetí místo v Schumiho helmě

Jen v prvním kole opustilo závod pět monopostů včetně Michaela Schumachera a v polovině Velké ceny dlouhé kvůli dvouhodinovému limitu nakonec jen 75 kol se na okruhu pohybovala už jen rovná půlka účastníků kvalifikace.

Se zajímavou historkou se po letech vytasil David Coulthard. "V mé helmě se v tom vlhku zamlžovala vizor. Zeptal jsem se Michaela Schumachera, jestli mi nepůjčí nějakou ze svých náhradních: A tak jsem si pro druhé místo dojel v Schumacherově přilbě. V té samé, v níž byl on třetí v Brazílii," uvedl Skot pro britskou BBC.

Své "historky z Monaka" mají ovšem i současní piloti formule 1. I když má čtyři tituly mistra světa, dokázal Sebastian Vettel v malém knížectví vyhrát jen jednou - před šesti lety s Red Bullem. Ten přijíždí jako pilot Ferrari a lídr seriálu.

.To jeho největší rival v boji titul, Lewis Hamilton z Mercedesu, se s monackým knížetem potkal při vyhlašování vítěze už dvakrát.

Premiérové vítězství v roce 2008 ještě v McLarenu přišlo poté, co měl už v šestém kole defekt a po návštěvě boxů se ocitl až až na pátém místě. Jak ale začala trať schnout, museli soupeři do boxů a Brit se rázem ocitl ve vedení, které udržel až do cíle.

Královský gambit: za šampiona jiný mistr světa

Dvojnásobným monackým vítězem je ze současného jezdeckého pole také Fernando Alonso, ale ten bude v neděli na startu chybět. Rozmrzelý Španěl hledá novou výzvu v zámoří a bude premiérově startovat v oválovém podniku 500 mil Indianapolis.

Na závodní trať se možná na svoji úplně poslední Velkou cenu F1 vrátí mistr světa z roku 2009 Jenson Button, který letos volant McLarenu opustil ve prospěch belgického mladíka Stoffela Vandoorna.

Brit věří tomu, že novinky na voze, které jeho tým do Monaka veze, pomohou vylepšit jeho letošní mizernou bilanci. "Sedmé místa Fernanda (Alonsa) v Barceloně byl velký krok kupředu a ukazuje, jak masivní změny se tu dějí," uvedl 37letý Button, který poprvé v životě testoval na závod jen v simulátoru.

Velká cena Monaka formule 1 startuje v neděli ve 14:00 a závod můžete sledovat v našem online přenosu ZDE. Grand Prix vysílá stanice Sport2, hodinu před startem začíná předzávodní studio.