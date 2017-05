Čeká paranoidní svět formule 1 revoluce? Týmům na chvostu může pomoci pohled do úspěšných boxů

před 47 minutami

Po první pětině sezony s novými technickými pravidly se startovní pole formule 1 rozdělilo na Ferrari a Mercedes bojující o titul, za nimi "plápolající" Red Bull a zbytek bojující při nejlepším o šesté místo. Vedení seriálu teď přemýšlí, jak Grand Prix vyrovnat.

Praha, Barcelona - Úvodní čtyři podniky letošní sezony formule 1 ukázaly, že nová pravidla sice zdramatizovala boj o přední příčky, ale za "velkou trojkou" rázem zeje obrovská propast. Jezdci ze středu pole to nesou nelibě a mnozí propadají skepsi. A ani v neděli v Barceloně při Velké ceně Španělska to zřejmě nebude jiné.

"Mám pocit, že jsme v jiné kategorii. Nevidím je ani v dáli, je to hloupost. Připadá mi to jako hloupý vtip, že s těmi vpředu už vůbec nezávodíme. Dost mě to jako závodníka bolí, ale být jezdcem z týmů vpředu, asi by mi to nevadilo," nechal se slyšet Carlos Sainz junior z týmu Toro Rosso.

Peníze přinášejí pokrok

A má pravdu. Jak ukazují data z kvalifikace, nejlepší vůz mimo trio Ferrari, Mercedes a Red Bull ztratil pole position od 1,6 vteřiny v Austrálii a Číně až po 1,9 v Soči. A to nejsou nijak zanedbatelné časové rozdíly.

Na čele je situace navíc ještě diferencovaná. Zatímco se piloti Stříbrných šípů a rudých vozů z Maranella přetahují o desetiny vteřiny, ocitly se Red Bully v jakémsi "pásmu nikoho".

Je to logický důsledek toho, že právě tyto ty týmy mají nejvíc peněz, takže se mohli na nové technické regulace připravit nejlépe. To si uvědomují i jejich soupeři.

"Je fakt, že když se změní pravidla, je tu tendence na roztažení startovního pole. Čím jsou předpisy stabilnější a starší, tím se vozy víc vyrovnávají.," vysvětlil Paddy Lowe, technický ředitel Williamsu.

Najde se lék za mořem?

Ale co s tím? Bývalý úspěšný šéf vítězných týmů Ross Brawn, který má od promotéra 1 za úkol zapracovat na větší atraktivitě šampionátu, hledá inspiraci za mořem.

V NASCAR je podle něj pravidlem, že se v určitě části sezony může kdokoliv jít podívat na jakékoliv soupeřovo auto a celé ho rozebrat. To vše s cílem pochopit, proč je rival rychlejší než já.

Ale dovede si představit, jak inženýři třeba od Sauberu v boxech Mercedesu rozebírají monopost Lewise Hamiltona a studují jeho největší tajnosti? To je v paranoidním světě formule 1 skutečné sci-fi…

"Ve formuli 1 se musí změnit celé myšlení, protože tu je šance, kterou nesmíme promarnit. To, co dělají v NASCAR, umožňuje velmi vyrovnané souboje. A nikdo neprotestuje, nikdo s tím nemá problém. Je to filozofie, o něž bychom měli přemýšlet," uvedl Brown pro motorsport.com.

Další show pro fanoušky

Gunther Steiner, šéf týmu Haas, dříve v NASCAR pracoval, takže může Brownovy představy srovnat s realitou. "Za mořem probíhají veřejné inspekce vozů před kvalifikaci, před závodem i po něm. Jde o zcela otevřený proces, takže všichni soupeři mohou sledovat, jak kontrola probíhá," vysvětlil.

Ale i tak je přesvědčen, že by se svět Grand Prix měl za mořem inspirovat. "Myslím, že by to mohlo fungovat, protože jde o dobrou věc.

"Minimálně se technologie ukážou fanouškům, protože to musíme udělat, dodal s odkazem na to, že by se takové kontroly monopostů mohly konat někde blízko fanouškovských zón tak, aby diváci na všechno dobře viděli.

Ať už Brawnovy plány dopadnou jakkoliv, i tento víkend v Barceloně bude ve znamení pečlivého utajování i těch nejmenších detailů vozů. Velká cena Španělska formule 1 startuje v neděli ve 14:00 hodni českého času. Vysílá ji stanice Sport2 a online přenos na Aktuálně.cz můžete sledovat ZDE.