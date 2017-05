Nejslavnější fanoušek Ferrari sotva chodí do školy. Jeho pláč dojal i šéfy formule 1

před 44 minutami

Od slz k úsměvu. Malý fanoušek Ferrari nejdřív oplakal vyřazení Kimiho Räikkönena z GP Španělska, aby se s ním pak osobně setkal v pedoku.

Barcelona - Formule 1 dokázala, že umí dojmout. I když se v uplynulých dekádách proměnila v cynický kolotoč miliard dolarů, stačilo jediné gesto a oko diváků u televize doslova nezůstalo suché.

Pláč malého chlapce poté, co Kimi Räikkönen skončil své účinkování v nedělní Velké ceně Španělska, se stal rázem symbolem silné fanouškovské vášně. A to ještě šestiletý Thomas Danel z francouzského Amiens netušil, že tak špatně započatý den se nakonec promění na úžasný zážitek, na který nezapomene do konce života.

Slzy upřímného zoufalství neunikly ani pozornému komunikačnímu manažerovi z organizačního štábu promotéra Velkých cen. Ještě během závodu nechal chlapce i s rodiči vyzvednout v hledišti a pozval je do pedoku.

Ten největší šok pro Thomase měl ještě přijít. Jeho průvodci zamířili neomylně do zákulisí Ferrari a tam na dojatého klučinu čekal… Kimi Räikkönen osobně. "Něco mi říkal, ale já mu nerozuměl," svěřil se pak milovník rudých vozů z Maranella televizním kamerám.

Kolize Räikkönnena s Verstappenem krátce po startu GP Španělska:

To nebylo zdaleka všechno, potkal se i se svým krajanem Romainem Grosejanem, kterému už rozuměl úplně všechno. Dojatý byli i chlapcovi rodiče "Máma celou dobu plakala a nevěřila tomu, co se jim stalo," napsal na svém blogu britský novinář James Allen.

Celá tato akce byla jen dalším důkazem toho, že to Liberty Media coby nový "pán" formule 1 myslí vážně s přiblížením závodů divákům. Dalšími příklady jsou fanzóna za hlavní tribunou či tancující robot, který bavil pedok pár hodin před startem Grand Prix. Tedy věci, které by se za panování Bernieho Ecclestona těžko mohly stát.