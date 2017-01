Dakar, nebo do Dakaru? Přišel čas se domluvit a vrátit velkou show do Afriky

před 6 minutami

Rallye Dakar se letos proměnila ze zkoušky vytrvalosti jezdců a strojů spíš ve hru s nervy pilotů a členů stájí. Dvě zrušené etapy a další zkrácené nikoho nenadchly. Existuje ale alternativa, například v Africe?

Praha - Od soboty se účastníci Rallye Dakar svezli v pouhých dvou etapách. Ne, že by měli tolik volného času, ale k plánovanému nedělnímu volnu se přidaly i zrušené etapy v sobotu a ve středu. A to nemluvíme o etapách zkrácených, kde se měřené úseky mnohdy scvrkly o víc než polovinu.

Mýlil by se, kdo by se domníval, že účastníci soutěže slavného jména mají prostě smůlu. Jen se v černějších barvách opakují problémy z loňského roku, kdy se kvůli povodním nejela druhá etapa a v řadě dalších se rychlostní testy také krátily.

Pořádně drahý výlet do oblasti dešťů

Za všechno může povětrnostní jev zvaný El Niňo, který v lednu ovlivňuje počasí Jižní Ameriky. Jeho vinou stovky účastníků Rallye Dakar investují miliony eur do nejistého závodění v období dešťů. Řečeno slovy nejmenovaného politického klasika: Kdo z vás na to má?

Bezedné nejsou ani kapsy závodníků a jejich týmů. Třeba Peugeotu nebo i Kamazu rušení nebo zkracování „vražedných“ etap vyhovuje. Jejich speciály jsou bližší WRC než klasickému autu na dálkové soutěže a víc jim vyhovuje jízda na plný plyn bez žádných „zbytečných vylomenin“.

Jenže ti, kteří přijeli na Dakar s vidinou rozbíječek a zápolení se zrádnými dunami si takových „lahůdek“ moc neužili. Speciálně čeští piloti kamionů jsou ze současného průběhu Dakaru roztrpčení. Vždyť i z maratonských etap se staly dvě vcelku obyčejné, jen uprostřed bez bivaku s mechaniky.

„Rozčarovaní nejsme jen z průběžného umístění, ale pochopitelně i z délky etapy. Neustálé zkracování ostrých kilometrů nám určitě nepomůže k celkově lepšímu výsledku,“ uvedl pilot Tatry Aleš Loprais po zrušení středeční etapy číslo devět.

„Žádné zkracování a rovnou zrušení. To se nelíbí nikomu z nás, protože potřebujeme stahovat čas. Na to, abychom splnili svůj cíl a byli v první desítce, nám zbývají už jen poslední tři etapy, přičemž tu poslední asi nemá cenu řešit,“ lamentoval ve středu ráno Martin Macík mladší řídící kamion LIAZ.

Je Afrika řešením?

Ale co s tím? Tradiční lednový termín k Dakaru neodmyslitelně patří. Už proto, že pak se rozběhnou všechny možné motoristické šampionáty a na soutěž nebude v médiích tolik času. Takže zpátky do Afriky?

To se snadno řekne, ale už mnohem hůř dělá. Francouzská promotérská firma ASO opustila „černý kontinent“ poté, co v roce 2008 musel soutěž z obavy o bezpečnost účastníků zrušit. Pak se i s názvem vonícím Afrikou přestěhovala do Jižní Ameriky.

Jenže saharské duny jsou saharské duny. Takže volné místo na trhu hned v roce 2009 zaplnil dvojnásobný vítěz Dakaru Jean-Louis Schlesser, když pomohl zorganizovat premiérový ročník Africa Eco Race. Z původního „puťáku“ pár desítek nadšenců do senegalského hlavního města po stopách „pravého“ Dakaru vznikla svébytná soutěž s několika stovkami členů posádek.

„Mohl bych vzít na start stejný počet startovních čísel jako Rallye Dakar, ale pro mě je zásadní onen duch soutěžení a atmosféra v bivaku,“ vysvětlil Schlesser loni v Praze svoji filozofii. Právě sportovní atmosféru spojenou s unikátní tratí oceňuje na Africa Eco Race i Tomáš Tomeček, její stálý účastník za volantem Tatry se zkušeností z africké Rallye Dakar.

Problémem Africa Eco Race v konkurenci její bohatší sestry je fakt, že když se řekne „Dakar“, vědí všichni sportovní fanoušci od Los Angeles po Vladivostok, o co jde. A na takovou soutěž se pak mnohem lépe sbírají, než na „cosi v Africe“.

„Sponzoři potřebují pořádnou medializaci a tu má organizátor Rallye Dakar propracovanou do posledního detailu. Africa Eco Race je, co se týče médií, sociálních sítí nebo přímých přenosů někde v minulém tisíciletí. Dokud se to nezmění, nemá v konkurenci s Rallye Dakar šanci,“ míní manažer Buggyry Jan Kalivoda.

Schlesser má monopol na pořádání dálkové soutěže na severu Afriky v tradičním „dakarském“ termínu, čímž se vlastně vylučuje návrat Rallye Dakar v lednu na Saharu. Jiný čas je zase nevýhodný mediálně. Tak a teď babo raď!

A co třeba zapomenout na letitou rivalitu, spojit síly dohromady a vrátit Rallye Dakar tam, kam patří. Obě strany by musely udělat řadu kompromisů, ale celkově by se to ASO i Schlesserovi určitě vyplatilo.

