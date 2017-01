Trable s počasím na Dakaru nemají konce, středeční devátá etapa se nepojede

před 18 minutami

Pořadatelé Rallye Dakar museli kvůli nepřízni počasí zrušit už druhou etapu. Po páteční šesté v Bolívii to je dnešní s pořadovým číslem devět na území Argentiny. Důvodem je zával na jediné spojnici s bivakem v Saltě, do níž se nemohl konvoj Dakaru dostat.

Salta - Itinerář letošní Rallye Dakar dostává ránu za ranou. Zkracování a rušení etap nebere konce, za oběť výkyvům počasí padla i středeční devátá.

Na vině jsou záplavy na bolívijsko-argenitské etapě, které konvoji soutěže nedovolily dojet včas do cíle předchozí etapy v Saltě. Protože by se jezdci a týmy nedokázali včas připravit na start dalšího dějství, ředitelství závodu etapu raději zrušilo.

Na jediné spojnici Salty s hranicí spadla v důsledku prudké povodně skála na silnici a konvoj dlouho čekal u místa závalu.

Ta silnice doslova zmizela... bude zdržení v rámci hodin nebo dnů? Zveřejnil(a) Buggyra Racing dne 10. Leden 2017

Technika se podle informací z týmu MP-Sports Martina Prokopa přesouvá objízdnými trasami do místa dnešního odpoledního bivaku v Chileticu a Dakar by tak měl pokračovat ve čtvrtek desátou etapou.

"Jediná cesta z Bolívie do Argentiny je zavalena společně s nějakou vesnicí, a protože to je jediná cesta, jsme tady uvězněni. Závodníky posílají skrz kopce přes 5 000 metrů vysokou horskou cestu. Spíme tady na silnici a brzo ráno jedeme, máme to 1 000 kilometrů přes kopce. Tím je středa zrušená a musíme se do čtvrtečního rána dostat do bivaku, nejpozději hodinu před startem," uvedl Martin Prokop.

"Ale nevím, co tam budeme bez doprovodu dělat, když to nestihnou. Beru si do Shreka stan, oblečení a zásoby až do konce závodu. Ještě že to je SUV!“ lamentoval jihlavský jezdec nad komplikaci v závodu, jehož organizace přitom přijde na desítky milionů eur.

