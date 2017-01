Jezdci Tatry táhli doslova za jeden provaz. Kolomý dostal Lopraise z rašelinové pasti

AKTUALIZOVÁNO před 38 minutami

Zkracování etap pilotům Tatry na Rallye Dakar nesedí. Když se ale jeden jezdec dostane do problémů, týmový kolega mu bez váhání ohledu na časovou ztrátu pomůže.

Uyuni - Když už nezlobilo servo pumpy, potrápily piloty týmu Buggyra v pondělní sedmé etapě Rallye Dakar nástrahy trati. Aleš Loprais zapadl a zpátky do závodu ho vrátil jeho týmový kolega Martin Kolomý, který Tatru vytáhl z rašeliniště.

"Udělal jsem menší chybu při přejezdu jednoho rašeliniště, kde jsem zapadnul. Naštěstí to dobře dopadlo, protože nás Martin vytáhnul. Nějakých deset, patnáct minut jsme tam ztratili," vysvětlil Loprais.

Kolomý bral to, že týmového parťáka vytáhl z problémů, jako samozřejmost. "V závěru jsme potkali zakopaného kolegu, tak jsme se tam trochu zdrželi," prohodil jakoby nic v cíli etapy v Uyuni.

Tatry se už zbavily technických problémů

I přes nabranou ztrátu považují oba jezdci za pozitivum zkrácené první maratonské etapy to, že vozy fungují bez předchozích problémů, za nimiž stály nečekané "labilní" servo pumpy. "Pomalu získávám důvěru a je to lepší než se zaseknutým volantem,“ uvedl průběžně třináctý Loprais.

"Myslím si, že auto drží a máme zajetý docela dobrý výsledek," hodnotil Kolomý, jenž v celkovém pořadí se posunul na dvanáctou pozici.

Maratonská etapa se kvůli zkracování změnila na klasickou zkoušku rozdělenou bivakem bez servisního zázemí. Zkracuje se totiž i dnešní osmá etapa, jejíž měřený úsek byl plánovaný na 492 km. Na jezdce jich nově čeká jen 160.

"My potřebujeme dlouhé etapy. Čím více, tím lépe. Mně se to zkracování nelíbí. Na Dakar to prostě nepatří," uvedl před startem dalšího dílu Dakaru Loprais.

Macík si užil start mezi špičkou

Zkracování soutěže se nelíbí ani Martinu Macíkovi mladšímu. "Rádi bychom postupně umazávali ztrátu, navíc jízdu v blátě mám natrénovanou ze Sedlčan, takže se nám teď každý kilometr hodí, z podobných změn radost nemáme,“ prohlásil pilot kamionu.

Po čtvrtém místě z páteční etapy si posádka LIAZu poprvé vyzkoušela, jaké to je startovat mezi špičkou své kategorie. "Zkusili jsme si dnes startovat v čele pořadí a je to pecka. Jelo se dobře, drželi jsme se trasy přesně podle road booku. Jen jeden úsek vedl mimo pistu a byl totálně rozbitý," liboval si navigátor František Tomášek.

O "rozbíječce" se rozhovořil také Martin Prokop, jenž svůj Ford F150 posunul na 15. místo. "Po takové mlátičce Shrek ještě nejel, ale krásně jsme se přes to dostali. Posledních 20 km do cíle bylo přes kamení a obrovské kaluže a jak ve mě bouchly saze z té zácpy na trati, Shreka jsem vůbec nešetřil. Nyní jsme v kempu, zase tu strašně prší a všechny kopce kolem jsou zasněžené," shrnul jihlavský závodník své dojmy z pondělní etapy.

I přes náročný terén Ford dopadl vcelku dobře, i když jeden technický zádrhel musí Prokop řešit: "Jenom máme pořád zařazenou mezinápravovou uzávěrku a nejde vyřadit, asi ohnuté rameno nápravy, čímž celé auto táhne hodně doprava."

