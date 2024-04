Mediální masáž proti Pardubicím, stěžoval si Zadina. Rozhodčí jsou prý ovlivnění

Hokejisté Pardubic vyhráli v Třinci 6:2 a vyrovnali stav finálové série extraligy na 2:2. Jejich trenér Marek Zadina však po zápase přišel s dlouhým výstupem, ve kterém zkritizoval změnu stylu, v jakém je ze strany rozhodčích finále vedeno, a komentáře, které údajně sudí ovlivňují. "Ta mediální masáž je neskutečná," říkal.

Po úvodních dvou zápasech finále v Pardubicích se hodně řešilo, jak se hokejisté Dynama i po odpískání tlačí před branku a chtějí tím rozhodit brankáře Ondřeje Kacetla.

Objevily se názory, že to s touto činností až přehánějí.

"Co se dělo v druhém zápase, to je za hranou. Je něco jiného být tvrdý ke gólmanovi v prostoru před brankou. Tohle ale bylo vyložené provokování Kacetla," tvrdil expert a bývalý útočník Milan Antoš v pořadu "Zaostřeno na play off" na webu Sport.cz.

"Musejí říct, že takhle teda ne. Rozhodčí za takové věci musejí vylučovat. A ne že se postaví a nechají to na obráncích, ať brání vlastního gólmana, který se pak snaží před atakem schovat odjezdem do rohu hřiště," pokračoval Antoš, jenž působí jako expert i v České televizi.

Před duely v Třinci šéf extraligových rozhodčích Vladimír Pešina rozeslal klubům mail, ve kterém informoval, že odteď se finále povede jinak. A že sudí budou příjezdy do brankoviště po odpískání trestat.

Víkendová utkání číslo tři a čtyři podle toho vypadala. Žádné přehnané emoce na brankovišti, větší klid před Kacetlem i před Romanem Willem. Zadinovi se však tento styl nelíbí.

"Je těžké, když je někdo ovlivněný médii," spustil. Nejprve mluvil proti České televizi a konkrétní být nechtěl, ale pak se ještě mezi novináře vrátil, aby svá vyjádření upřesnil.

"Mají velký prostor, aby se k tomu vyjadřovali, s čímž já nesouhlasím. S jejich názory, pak je těžké proti tomu bojovat. Ovlivňuje to hokejové prostředí a lidi, kteří jim věří," kroutil hlavou Zadina.

"Ovlivňují spoustu lidí v podcastech, na sociálních sítích, pak tomu lidi podlehnou. Stejně tak nějací funkcionáři, komise," dodal kouč Dynama, načež vypíchl komentář Antoše.

"On hrál celý život na brankovišti a teď říká takové věci. Vím, že se teď strhne nějaká válka. Dělá v uvozovkách experta, ale pro mě expert není. Špiní Pardubice, špiní naši organizaci a špiní naše hráče. Dělá tlak na rozhodčí," tvrdil Zadina. "Nejen Antoš," doplnil ještě.

Vadí mu, že na základě podobných komentářů se může finále rozložit a ztratit náboj. "Meze, které se teď nastavily, vůbec neodpovídají play off. Podívejte se na NHL, jak hráči po sobě jdou. Hrají play off hokej, ale skončí série a chovají se k sobě korektně," poznamenal.

"Poprosil bych lidi, kteří takové komentáře poslouchají a čtou, aby si udělali svůj názor. Aby nepodléhali médiím a těm lidem, kteří jsou zhrzení, nefandí Pardubicím a jdou proti Pardubicím," řekl Zadina.

Zároveň vysvětloval, že jeho kritika není mířena na rozhodčí. Ti podle něj zvládli oba zápasy v Třinci výborně a vylučovali správně. Nemá to být ani kritika Třince, který hraje jeho slovy korektně.

"Respektuju trenéra Třince, hráče a sílu toho týmu. Nerespektuju ale to, co se valí proti Pardubicím. Ta mediální masáž je neskutečná," zlobil se bývalý útočník, který v hráčské kariéře působil v obou těchto klubech.

Třinecký kouč Zdeněk Moták vypadal při Zadinově dlouhém monologu na tiskové konferenci překvapeně.

"Já se na to nedívám. Nevím. Mně víceméně nezajímá, co kdo říká. Mně zajímá náš tým, abychom se připravili na každý zápas. Nevím, o co jde," reagoval na slova o mediální masáži.

"Připojím se k Markovi v tom, že co rozhodčí viděli, to pískli. Jestli tam budou zákroky navíc, které do hokeje nepatří a které nechceme, aby v hokeji byly, tak se budou pískat a nazdar," přidal třinecký trenér.

Jeho mužstvo podruhé v sérii ztratilo náskok, ve středečním šestém zápase se tak rozhodne o tom, kdo jako první získá na svou stranu titulový mečbol. V Pardubicích se bude hrát od 18 hodin.