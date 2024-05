Další Čech rozhodl sedmý duel NHL. Vegas v play off končí, hvězdný Hertl je volný

Hokejisté Dallasu Stars v rozhodujícím sedmém zápase prvního kola play off NHL porazili Vegas Golden Nights 2:1. Rozhodující branku vstřelil ve třetí třetině český útočník Radek Faksa, který se do sestavy vrátil po zranění. Napodobil tak podobný kousek Davida Pastrňáka z předchozího dne.

Radek Faksa se po zranění vrátil do sestavy Dallasu a v sedmém zápase série prvního kola play off NHL proti Vegas vítězným gólem rozhodl o postupové výhře 2:1. Gól Martina Nečase neodvrátil prohru Caroliny s New York Rangers 3:4 v úvodním zápase druhého kola.

Dallas byl v základní části nejlepším týmem Západní konference, do prvního kola ale dostal neoblíbeného soupeře z Vegas, se kterým před startem série prohrál čtyřikrát v řadě. Nelichotivou bilanci Stars potvrdili i v prvních dvou zápasech, poté ale sérii zlomili a nakonec proklouzli do konferenčního semifinále.

Výrazný podíl na klíčové výhře 2:1 měl i jediný Čech v sestavě Stars. Faksa v úvodní minutě třetí třetiny bekhendem překvapil gólmana Adina Hilla a jeho gól se po závěrečné siréně ukázal jako vítězný. Český útočník se vrátil do sestavy po čtyřzápasové pauze způsobené zraněním a za 10 a půl minuty stihl kromě vítězné branky také čtyři hity.

"Mám strašnou radost. Je to největší gól mé dosavadní kariéry. Po každém předzápasovém rozbruslení hraju se synem hokej a slíbil jsem mu, že dnes dám gól. Už se těším, až mu ráno ukážu video," vyprávěl v rozhovoru Faksa.

"Trenéři nám opakují, že naše čtvrtá lajna musí být lepší než ta soupeřova. Proto nás ostatně vyřadili z play-off loni. Letos se to obrátilo. To, že dokáží zahrát všechny lajny je strašně důležité a tyhle drobnosti často rozhodují," dodal.

Carolina po hladkém postupu přes New York Islanders ve druhém kole play off narazila na druhý newyorský celek a do série s nejlepším týmem základní části vstoupila prohrou. Hurricanes i přes gól Martina Nečase podlehli Rangers 3:4 a v právě probíhajících vyřazovacích bojích prohráli druhý zápas. Rangers díky třem bodům Miky Zibanejada zůstávají i po pěti odehraných duelech play off stoprocentní.

1. kolo play off NHL:

Západní konference - 7. zápas:

Dallas - Vegas 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Branky: 15. W. Johnston, 41. Faksa - 36. Howden. Střely na branku: 24:23. Diváci: 19.046. Hvězdy zápasu: 1. Faksa, 2. Oettinger, 3. W. Johnston (všichni Dallas). Konečný stav série 4:3.

2. kolo:

Východní konference - 1. zápas:

New York Rangers - Carolina 4:3 (3:1, 0:0, 1:2)

Branky: 3. a 11. Zibanejad, 17. Trocheck, 49. Panarin - 4. Slavin, 43. Nečas, 59. Jarvis. Střel na branku: 23:25. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Zibanejad, 2. Trocheck, 3. Kreider (všichni New York Rangers). Stav série 1:0.