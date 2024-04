NHL bude hrát nově Utah. Za čtyři hodiny přišlo 11 tisíc žádostí o permanentky

Hokejový klub NHL Arizona Coyotes bude mít po změně majitele a stěhování do Salt Lake City i nové jméno. Zatím je jasné jen to, že dál bude v soutěži hrát jako Utah, o druhém jménu se rozhodne až později. Agentuře AP to řekl nový vlastník Ryan Smith, jenž je i majitelem basketbalového klubu NBA Utah Jazz.

"Začneme s Utahem na dresech a pak vyřešíme logo a všechno ostatní. Každopádně budeme Utah něco. Máme první část jména. Zatím nemáme druhou," řekl AP Smith, jenž klub od současného vlastníka Alexe Meruela koupil za 1,2 miliardy dolarů. S basketbalovým týmem Jazz se hokejisté budou střídat v hale Delta Center. Aréna momentálně na hokejové zápasy nabízí neomezený výhled pro 12.000 diváků a Smith plánuje renovaci. Jejím cílem je navýšit kapacitu na 17.500. Za první čtyři hodiny po oznámení prodeje klubu organizace dostala 11.000 žádostí o sezonní permanentky. Transakci ve čtvrtek jednomyslně schválila Rada guvernérů NHL. Meruelovi zůstanou práva na jméno Coyotes a součástí dohody je i ustanovení, kterým se vedení soutěže zavazuje přidělit Meruelovi nový klub, pokud se mu podaří do pěti let postavit vyhovující halu. Coyotes byli pokračovatelem původního klubu Winnipeg Jets, jenž hrál od roku 1972 v konkurenční soutěži WHA a po jejím zániku vstoupil v roce 1979 do NHL. V roce 1996 se klub z Kanady přestěhoval do USA a hrál pod jménem Phoenix Coyotes, od roku 2014 nesl název státu Arizona.